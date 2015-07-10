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sony mobile gidici mi?

SONY MOBİLE GİDİCİ Mİ?

Satış rakamları olarak ise son dönemde fazla yükseliş gösteremeyen firmanın akıllı telefon bölümünü satacağı yönünde iddialar gelmişti.

Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:27
Puan Ver : Sony Mobile Gidici Mi?(5/10)3


Satış rakamları olarak ise son dönemde fazla yükseliş gösteremeyen firmanın akıllı telefon bölümünü satacağı yönünde iddialar gelmişti.



Bu iddialara yanıt ise Sony'nin en yetkili ağzından gelirken Sony Mobile CEO'su Hiroki Totoki spekülasyonları bitirecek açıklamayı yaptı.



Hiroki Totoki, şu anda yer aldığı mobil platformdan çıkmayı ya da mobil bölümü satmayı Sony olarak asla düşünmediklerini belirtti.



Sony'nin yeni amiral gemisinin satışları pek de iyi gitmiyor. Çıkışı ile zirveye yerleşmesi beklenen cihaz kendi anavatanında bile ilk 5'de yer alamazken iddialar; Sony'nin yeni amiral gemisini daha üst seviye özelliklerle bu sene sonuna doğru Sonbaharda sunabileceği şeklinde.



Ericsson ile birlikte akıllı telefon pazarına giriş yapan firma daha sonra Ericsson'un ayrılması ile Xperia modellerini tek başına sunmaya başlamıştı.



Her sene yeni modeller sunan firma özellikle üst seviyede sunduğu Xperia Z modelleri ile göz doldurmakta. 2015'de de birçok yeni model ile karşımıza gelen firmanın en önemli modellerinden bir tanesi de Xperia Z4/Z3+ adı ile gelirken Japonya'da Xperia Z4 olarak sunulan cihaz Uluslararası pazarda da Xperia Z3+ olarak farklı pazarlarda raflarda yerini almaya başladı.



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Etiketler: Sony  Mobile  Gidici  Mi    haber

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