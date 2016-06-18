

Sony, Microsoft Xbox'ın yeni modeli Scorpio modeline karşılık vermeye niyetli. E3 organizasyonunda kartlar dağıtıldı: Japon teknoloji devi Microsoft'un hamlesi için ilginç açıklamalarda bulundu.



Uzak Doğulu şirketin üst düzey yöneticisi Andrew House, The Guardian'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Andrew House, açık yürekliliğiyle kullandığı ifadelerde, “Doğrusu Microsoft'un Scorpio kodlu, yeni Xbox modelini tanıtması biraz sürpriz oldu. Microsoft'tan bu hamleyi bekliyorduk ancak bu kadar, kısa bir zamanda beklemiyorduk. Medyanın tepkisi de ayrı bir tartışma konusu. Benzer bir projeyi Sony PlayStation Neo ismiyle 2013'de hayata geçirme amacındaydık. Basın mensupları ise hep bir ağızdan ‘Bu da neyin nesi? Konsolu nereye sakladınız? Bu tür bir garipliğe nasıl cüret ederseniz' benzeri tepkilerde bulundular. Şimdiyse Microsoft'un projesine övgüler yağıyor. Biz hala, 18 aylık yaşam döngüsünü takip ediyoruz. Düzgün giden şeyleri onarmaya ihtiyaç duymuyoruz. Yine, öz eleştiri yapmak zorundayız: 4K desteği veren, son derece kompakt bir cihazı çok önce satışa sunabilirdik.” açıklamasında bulundu.



Şimdi Sony, PlayStation Neo gibi yenilikçi bir teknolojinin artılarını fark etmiş durumda. Bir yıldan kısa süre içinde, Sony PS 4.5 olarak adlandırılan PlayStation Neo satışa sunulacak.



Andrew House ilginç bir farkındalık ile daha karşı karşıya. House, bazı PC oyunlarının PlayStation uyarlamalarını, ultra sistem gereksinimleri ve garip maliyetler yüzünden terk ettikleri itiraf ediyor. Lakin Sony üst düzey yönetiminin, artık hiçbir projeyi yarıda bırakmayacağını ve sektörün öncüsü (en azından kendi iddiaları bu yönde) olmayı sürdüreceklerini müjdeliyor.



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