

Sony'nin orta segmentte konumlandırdığı M4 Aqua ve süper orta sınıf olarak tanımladığı Sony M5, nihayet Android 6.0 Marshmallow güncellemelerine kavuştular.



Japon teknoloji devi Sony, kısa süre önce, geçmişten bugüne amiral gemisi telefonları (Z5, Z5 Compact, Z5 Premium, Z4 Tablet, Z3+, Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2, Z2 Tablet) için Android 6.0 Marsmallow güncellemesini yayınlamıştı.



Sıra; Sony'nin orta sınıf telefonları M5, C5 Ultra, M4 Aqua modellerine geldi. Gün itibariyle akıllı telefonum M5, bizi 1.2 GB'lık bir güncellemenin hazır olduğu konusunda uyardı. Elbette uzun süredir beklediğim güncellemenin yayınlanması beni ziyadesiyle mutlu etti.



İlk izlenimler ise, güncellemenin telefonunun performansını kayda değer düzeyde artırdığı ve kamera sorunlarının ortadan kalktığı yönünde. Çalıştırdığım Android uygulamalarında da herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı belirtmeliyim.



Sony M4 Aqua çeşitli sorunlar yaşamasına rağmen fiyatına göre çok üstün özellikleri ile dikkat çekmişti. Bunlar arasında 8 çekirdekli 64 1.5 GHz işlemci, 2 GB RAM, 5 megapiksel ön, 13 megapiksel arka fotoğraf makinesi ve su ile toz geçirmezlik gibi özellikler yer alıyordu. Cihazın en çok eleştirilen noktası ise 8 GB'lık dahili saklama alanı idi.



Sony M5 ise, çok satan M4 Aqua'nın sorunlarından ders çıkarmış ve dahili saklama alanını 16 GB'a yükseltmişti. 2.2 GHz 8 çekirdekli işlemci, 3 GB RAm, 13 megapiksel ön, 20 megapiksel arka fotoğraf makinesi gibi yeteneklerini çıtayı bir seviye yukarıya taşımıştı.



Şimdi bu çok satan ikili Android 6.0 Marshmallow'un nimetlerinden faydalanıyor.



Android 6.0 ile birlikte yeni özellikler dikkat çekiyor.. Uzun süreli kullanımda donma ve takılma gibi sorunlara çare getiren bu güncelleme, arka planda açık kalan öğelerin daha az enerji tüketmesine olanak tanıyor. Marshmallow'a eklenen yeni kodlar ile Google “parmak izi sensörü” sayesinde güvenliği arttırmaya yöneliyor. Kısacası optimizasyon, enerji tüketimi ve güvenlik problemlerinin önüne geçilmiş gibi.