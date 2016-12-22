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sony kamera ile gelen güvenli bagaj takibi

SONY KAMERA İLE GELEN GÜVENLİ BAGAJ TAKİBİ

British Airways yolcularına özel bagaj hizmetleri veren AirPortr, bagaj güvenliği ve takibini Sony kamera çözümleriyle sağlanıyor.

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:34
Puan Ver : Sony Kamera İle Gelen Güvenli Bagaj Takibi(10/10)7


British Airways yolcularına özel bagaj hizmetleri veren AirPortr, bagaj güvenliği ve takibini Sony kamera çözümleriyle sağlanıyor. Sony'nin üstün kalitede görüntü sunan kameraları ile bagajlar, havaalanına girerken ve çıkarken, x ışını taramaları gibi katı güvenlik kontrollerinden geçerken kesintisiz izleniyor ve anlık güvenlik raporları hazırlanabiliyor.



 



Avrupa'da türünün ilk örneği olan AirPortr, British Airways yolcuları için özel bagaj hizmetleri sunarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor, Airportr, bu güveni Sony kamera çözümleriyle sağlıyor. Şirket, Londra içinde, havaalanları dâhil olma üzere, bagajlarınızı istediğiniz yerden alıp istediğiniz yere teslim ediyor. Tabii, bu sistemin sorunsuz, kesintisiz ve güvenle çalışması gerekiyor.



Sony'nin oldukça uygun maliyetli, yönetimi kolay, geleceğe dönük ve birbiriyle entegre olarak sunduğu Full HD IP ağ kameraları ile bagajlar her hava koşulunda takip edilebiliyor. Böylece bagajlar, aktarımın her aşamasında hasarlara, kurcalamaya ve hırsızlığa karşı korunurken Airportr, katı havayolu güvenlik gereksinimlerine uyan bir izleme çözümüne kavuşmuş oluyor.



Her şartta sağlanan kesintisiz güvenlik



Sony'nin sunduğu modeller arasında, hava şartlarına dayanıklı 2 adet SNC-EB632R sabit kamera ve kompakt, dikkat çekmeyen 40 adet SNC-XM631 ve 4 adet SNC-XM632 mini dome kamera bulunuyor. Bunların hepsinde View-DR görüntü işleme teknolojisi bulunuyor. Bu sayede, hem düşük ışıklı hem de büyük cam alanlar barındıran havaalanlarında doğrudan güneş ışığından kaynaklanan parlama ve arka aydınlatma gibi zorlu yüksek kontrastlı ortamlarda mükemmel görüntü netliği elde ediliyor. Sistem, Texuna Integrated Güvenlik Sistemleri ve Third Millennium and Wavestore (VMS) aracılığıyla uygulandı.



Sony ile kıymetli eşyalar güvenli ellerde



Sony'nin sunduğu çözüm ile bu alandaki rekabet yeteneklerini güçlendirdiklerini vurgulayan AirPortr Güvenlik ve Uyumluluk Başkanı Danielle Sharp; sözlerine şöyle devam ediyor: “Kurum olarak, güvenliğin her yönünü oldukça ciddiye alıyoruz ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz. Sony izleme sistemi, kıymetli eşyalarının güvenilir ellerde olduğu konusunda müşterilerimize eksiksiz bir güvence veriyor. Müşterilerimiz, AirPortr'un kıymetli eşyalarını sürekli güvende tutacağı konusunda sarsılmaz bir güvenceye sahip. Sony, işletmemizle birlikte esnekleşip büyüyebilen, sektöründe lider bir izleme çözümünün tüm avantajlarını bize sağlıyor. Böylece AirPortr'un küresel alanda seyahat deneyimini iyileştiren, güvenilir bir marka olarak itibarını güçlendiriyor.”



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Etiketler: Sony  Kamera  İle  Gelen  Güvenli  Bagaj  Takibi    haber

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