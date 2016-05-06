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sony görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patentine sahip

SONY GÖRÜNTÜ KAYDI YAPABİLEN KONTAKT LENS PATENTİNE SAHİP

Japon devi Sony geçtiğimiz nisan ayında görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patenti aldı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:57
Puan Ver : Sony Görüntü Kaydı Yapabilen Kontakt Lens Patentine Sahip(5/10)7


Japon devi Sony geçtiğimiz nisan ayında görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patenti aldı.



Genelde akıllı kontak lensler görüş açısını geliştirme veya arttırılmış gerçeklik HUD sunmaya sabitlenmş durumda ancak Sony bunlardan farklı bir şey yapmak  istiyor. Sony'nin Nisan ayında aldığı yeni bir patent kullanıcının göz kırpmasıyla kontrol edebildiği, istenildiği taktirde video kaydı yapabilen bir kontak lensi içeriyor.



Lense gömülü sensörler kullanıcının istemli ve istemsiz göz kırpması arasındaki farkı algılayıp tepki verebiliyor. Kontak lensteki görüntü yakalama ve depolama teknolojisi iris çevresinde objektife gömülü olacak ve piezoelektrik sensörler lense güç sağlamak için göz hareketlerini enerjiye çevirebilecek. Bunun yanında kontakt lens üzerinde bir kablosuz bağlantı ünitesine de sahip.



Gelecekte Sony'nin bu patentinin ne kadar kullanım alanı olacağını hep birlikte göreceğiz.



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