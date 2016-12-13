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sony field projesiyle oyunlara yeni bir soluk katacak!

SONY FİELD PROJESİYLE OYUNLARA YENİ BİR SOLUK KATACAK!

Japon teknoloji devi, Field isimli yeni bir projeyle karşımızda. İşte yeni projenin detayları.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:47
Puan Ver : Sony Field Projesiyle Oyunlara Yeni Bir Soluk Katacak!(10/10)7


Japon teknoloji devi, Field isimli yeni bir projeyle karşımızda. İşte yeni projenin detayları.



Sony, geçtiğimiz günlerde “Project Field” ile basın mensuplarının karşısındaydı. Kartlara dayalı yeni bir oyun teknolojisi olan Field isimli projede çok sayıda teknoloji kullanılıyor. Kısmen de olsa benzerlerini daha önce gördüğümüz bu teknoloji, Sony'nin dokunuşuyla yaygınlaşabilir. Daha önce PlayStation için bu teknolojiye benzer aksesuarlar çıkmıştı. Ancak burada bahsedilen Field isimli projeye göre ilkel kaldıklarını söyleyebiliriz.



Sony Field projesi NFC teknolojisini kullanan kartlarla çalışıyor. Oyun oynamak için özel tabletlere ihtiyaç duyuluyor. Tabletin üzerine yerleştirilen kartlar, oyun ile bağlantı kuruyor yani oyunun içeriğini etkiliyor. NFC ile kartların yönü ve pozisyonu algılanabiliyor. Ancak hepsi bununla sınırlı değil.



Kartların yerleştirildiği tablet, aynı zamanda Bluetooth ile akıllı telefon ve tablet bilgisayara da bağlanabiliyor. Söz konusu teknoloji hakkındaki detaylar şimdilik bu kadar. Sony Project Field, ilk olarak Japonya'da oldukça popüler olan Yokai Watch isimli oyunla karşımıza çıkacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı.



CES 2017 bu kadar yakınken böyle bir açıklamanın yapılması, önümüzdeki ay Sony'nin bu teknolojiyi sergileyebileceğini işaret ediyor olabilir.



Türkiye yazılım konusunda dünyada kaçıncı?








Etiketler: Sony  Field  Projesiyle  Oyunlara  Yeni  Bir  Soluk  Katacak    haber

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