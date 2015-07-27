O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sony de drone işine giriyor

SONY DE DRONE İŞİNE GİRİYOR

Sony son yılların gözde teknolojisi Drone üretimine giriyor.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:36
Puan Ver : Sony De Drone İşine Giriyor(10/10)12


Sony son yılların gözde teknolojisi Drone üretimine giriyor.



Sony ve ZMP firması ortaklığında kurulan firma ile Ağustos ayında Drone; “İnsansız Hava Aracı (İHA)” projesi başlıyor. Bu ortaklık ile Sony Mobile'ın kamera, algılama, iletişim ağı ile ZMP'nin otonom sürüşü ile robot teknolojileri konusundaki deneyimi bir araya gelecek ve ortaya otonom şekilde hareket edebilen Drone'lar çıkacak.



Aerosense şirketi tarafından üretilen Drone'lar gökyüzünden görüntüleme, arama kurtarma ve inceleme uygulamalarında yer alabilecek ve verileri bulut tabanlı işlenerek kurumsal müşterilere paket halinde sunulabilecek.



Sony'den Drone yapma kararı çıktı. Sony Mobile ile ZMP firması, bu konuda ortalık kararı alarak adını Aerosense ismini verdikleri bir drone şirketi kuruyor.



Son dönemlerde kullanımı iyice yaygınlaşan hem ticari olarak hem de eğlence ve kişisel olarak kullanılan Drone'larda da gelişim son hız devam ediyor.



Sony Mobile ve ZMP ortaklığı ile ortaya çıkan Aerosense şirketi de kurumsal müşterilere yönelik çözümler üretecek ve nesnelerin interneti konusuna odaklanacak.



App Store'da İndirim var!








Etiketler: Sony  De  Drone  İşine  Giriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER