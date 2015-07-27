

Sony son yılların gözde teknolojisi Drone üretimine giriyor.



Sony ve ZMP firması ortaklığında kurulan firma ile Ağustos ayında Drone; “İnsansız Hava Aracı (İHA)” projesi başlıyor. Bu ortaklık ile Sony Mobile'ın kamera, algılama, iletişim ağı ile ZMP'nin otonom sürüşü ile robot teknolojileri konusundaki deneyimi bir araya gelecek ve ortaya otonom şekilde hareket edebilen Drone'lar çıkacak.



Aerosense şirketi tarafından üretilen Drone'lar gökyüzünden görüntüleme, arama kurtarma ve inceleme uygulamalarında yer alabilecek ve verileri bulut tabanlı işlenerek kurumsal müşterilere paket halinde sunulabilecek.



Sony'den Drone yapma kararı çıktı. Sony Mobile ile ZMP firması, bu konuda ortalık kararı alarak adını Aerosense ismini verdikleri bir drone şirketi kuruyor.



Son dönemlerde kullanımı iyice yaygınlaşan hem ticari olarak hem de eğlence ve kişisel olarak kullanılan Drone'larda da gelişim son hız devam ediyor.



Sony Mobile ve ZMP ortaklığı ile ortaya çıkan Aerosense şirketi de kurumsal müşterilere yönelik çözümler üretecek ve nesnelerin interneti konusuna odaklanacak.



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