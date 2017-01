San Francisco'da gerçekleşen CES Fuarı'nda sergilenen Sony'nin en gelişmiş ses ve ev sineması ürünleri herkes için Surround Ses ve 4K UHD HDR vadediyor.



Sony 2017'de piyasaya süreceğini yeni heyecan verici ses ürünlerini duyurdu. Ürünler, tüketiciler için daha gelişmiş, daha bağlı ve daha sarmalayıcı bir dinleme deneyimini desteklemek üzere tasarlanmış, gelişmiş ses/video alıcısı (AVR), birçok yeni sound bar ve heyecanla beklenen evrensel Ultra HD Blu-ray oynatıcıdan oluşuyor. Bu cihazlar, kullanıcılara eşsiz eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere en iyi cihaz kombinasyonlarını seçme özgürlüğü sağlıyor



Sony Electronics Asia Pacific Video ve Ses Bölümü Genel Müdürü Yukihiro Kitajima, ürünlerle ilgili olarak “Bu yeni ürün yelpazesi ile başta ev sineması meraklıları olmak üzere, tüketiciler evlerinde gerçekten sarmalayıcı bir ses ve video deneyimi yaşama fırsatına sahipler” dedi.



STR-DN1080 Hi-Fi Ses Video Alıcı



Sony'nin temel amplifikatör tasarım metodolojisi temeline oturan STR-DN1080 Nesne Ses Uyumlu Hi-Fi AV Alıcı, gelişmiş ses kalitesi, esnek hoparlör çözümleri ve Dolby Atmos ve DTS:X gibi en son ses formatlarını destekliyor. Sony'nin “Phantom Surround Back” teknolojisini birleştirerek, 5.1.2 kanal hoparlör ayarında 7.1.2 kanal hoparlör konfigürasyonun keyfini sürmek mümkün. Alıcı, aynı zamanda Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio gibi geniş ve eski surround formatlarını da destekliyor.



STR-DN1080, bu ürünle uyum sağlamak üzere, Sony'nin Gelişmiş D.C.A.C. ile Hoparlör Yer Değiştirmeyi bir araya getiren en son ses alanı optimizasyon teknolojisi olan D.C.A.C. EX'i de içeriyor. Bu teknoloji, ideal konfigürasyonun mümkün olmadığı durumlarda dahi, konum ve açısı optimal şekilde ayarlanmış hoparlörlerin üretebileceği sesi en iyi şekilde taklit etmek üzere çıkışı dengeliyor. Bu şekilde olağanüstü surround ses elde etmek için kusursuz şekilde entegre edilen eksiksiz bir ses alanı ile nefes kesen sonuçlar elde ediliyor.



STR-DN1080, USB girişinin yanı sıra entegre Bluetooth, Chromecast Built-in ve Spotify Connect fonksiyonları ile kullanıcılara aralarından seçim yapılabilecek sonsuz bir müzik kaynağı seçeneği sunuyor. Ayrıca, kablosuz birçok odada müzik çalabilme özelliğinin yanı sıra DSD de dahil Yüksek Çözünürlüklü Ses yeteneğini de destekliyor.



STR-DN1080, ev sinemanıza olağanüstü ses sunmasının yanı sıra, altı HDMI girişi ve full HDCP 2.2 uyumluluk sağlayan ve en son 4K 60P (4:4:4) Ultra HD içeriği destekleyen iki çıkış ile optimal görüntüye de imkan tanıyor. Aynı zamanda, hem 4K video hem de çok kanallı sesi eş zamanlı olarak iki farklı alanda dağıtabiliyor. STR-DN1080, yeni BT 2020 geniş renk gamı yayın standardı ile de uyumlu.



2017 için Yeni Sound Bar Ürünleri



Sony'nin 7.1.2 kanallı yeni amiral gemisi yeni HT-ST5000'nin tüm parçaları şık ve zarif bir tasarıma sahip. 800W gücündeki sound bar HT-ST5000'te 12 gelişmiş hoparlör ile Dolby Atmos, Hi-Res Audio ses özellikleri bulunuyor. Her bir hoparlör ünitesi, Yüksek Çözünürlüklü Ses çalmayı destekleyen eksiksiz bir ses yelpazesini yeniden üretmek için ayrı sürücülerden yararlanıyor. Her ne kadar kendi başına bir televizyon veya projektöre güçlü bir ek olsa da, bu sound bar her ev sineması sisteminin vazgeçilmezi olmak üzere tasarlandı. Üç HDMI giriş, bir HDMI ARC çıkış, bir USB giriş, Bluetooth, NFC ve dijital optik ve analog bağlantılar ile, tüm ekipmanlar için bir bağlantı seçeneği sunuyor. HT-ST5000, HDMI HDCP 2.2 üzerinden, başlıca stüdyolardan 4K Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteği ile kaynaktan ekrana kadar kaliteyi koruduğu gibi, çoklu oda (multi room) imkanını da destekliyor.



Şık bir sound bar olan HT-CT800 ise 4K ve HDR desteğine sahip. Ultra ince tasarımı ile, ister TV standının üzerinde düz yatıyor olsun, isterse duvar üzerine dikkat çekilmeyecek şekilde yerleştirilmiş olsun, neredeyse tüm dekorasyonlara kusursuz şekilde uyum sağlıyor. Güçlü harici subwoofer, kablosuz olması ile daha esnek kurulum seçeneği sunuyor.



HT-CT800, küçük boyutları itibarıyla daha ince bir görünümde olsa da, ses ve özellikler söz konusu olduğunda devleşiyor! Dolby TrueHD & DTS-HD Master Audio format desteği ile, dinleyiciler en sevdikleri film ve TV programlarının sıkıştırılmamış sesinin tadını tam da yönetmenin olmasını arzuladığı şekilde çıkartabiliyorlar. Video için, HDCP 2.2 ile 4K HDR uyumluluğu sound bar üzerinde bağlandıklarında bile izleyicilerin daha önce görülmemiş detayları, renkleri ve kontrastı deneyimlemesine imkan veriyor. Üç HDMI giriş, bir HDMI ARC çıkışı, bir USB girişi ve dijital optik ve analog bağlantılar ile ev sineması sisteminin genişletilmesi oldukça kolaylaşıyor.



HT-CT290, 300W toplam çıkış gücü ile tüm odayı dolduran ses sunan, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile şık bir sound bar. Bluetooth özellikli sound bar, kablosuz subwoofer üzerinden sunulan sanal surround ses ve güçlü bas ile film ve müziğe hayat veriyor. HT-CT290 ile şarkıları akıllı telefondan kolaylıkla aktarmak, sound bar ve TV'yi tek bir uzaktan kumanda üzerinden kontrol etmek mümkün. Ürün, tamamen yatay olarak tutulabilen veya duvara rahatlıkla monte edilebilen şık ve ince bir tasarıma sahip.