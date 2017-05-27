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sony bu yıl için planlarını açıkladı

SONY BU YIL İÇİN PLANLARINI AÇIKLADI

Sony bu yıl çıkaracağı akıllı telefonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket Xperia X ve Xperia X Compact'ten vazgeçiyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:49
Puan Ver : Sony Bu Yıl İçin Planlarını Açıkladı(6/10)7


Sony bu yıl çıkaracağı akıllı telefonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket Xperia X ve Xperia X Compact'ten vazgeçiyor.



Bugün düzenlediği konferansta yatırımcıları ile buluşan Sony, bu yılki planlarını açıkladı. Bu açıklamada şirketin akıllı telefon planları hakkında da önemli detaylar yer alıyordu. İlk olarak şirket Premium Standard olarak tanımladığı telefonları artık çıkarmayacağını ve bunun yerine amiral gemisi telefonlara odaklanacağını duyurdu. Bahsedilen bu Premium Standart telefonlar Xperia X ve Xperia X Compact serilerini kapsıyor.



Yani şirket Xperia X ve Xperia X Compact'in devamı ile ilgili planlarını rafa kaldırdı. Artık bu seriden yeni telefonlar çıkmayacak. Bunun yerine amiral gemisi telefonlara ağırlık verilecek. Şirket ayrıca bu yıl IFA'da iki yeni amiral gemisi telefon tanıtacağını duyurdu. Bu iki amiral gemisinin Xperia XZ Premium ve Xperia XZs olması bekleniyor.



Elbette bu şirketin orta segment telefonlardan hepten vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Xperia XA1 ve XA1 Ultra gibi orta segment telefonlar çıkmaya devam edecek.



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