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sony, betamax'i bitirme kararı aldı

SONY, BETAMAX'İ BİTİRME KARARI ALDI

Japonya'da hala ilgi görüyordu.

Tarih : 11 Kasım 2015, 11:50
Puan Ver : Sony, Betamax'i Bitirme Kararı Aldı(5/10)5


Japonya'da hala ilgi görüyordu.



Günümüzde Blu-Ray ve MKV formatlarında film keyfi giderek yaygınlaşırken DVD formatının artık güncelliğini kaybetmeye başladığını söyleyebiliriz. 4K çözünürlüklü televizyonların satışa sunulduğu ve ötesinin de tartışılmaya başlandığı şu günlerde, Sony'den yıllar öncesinin teknolojilerinden olan Betamax hakkında bir açıklama geldi.



Betamax, bir video kaset formatı. Zamanında birçoğunuzun evinde video oynatıcıları vardı ve hala vardır belki de (Örneğin, benim bir VHS oynatıcım ve kasetlerim var hala). 1975'te piyasaya sürülen ve o andan itibaren video kaset format savaşlarının içinde yer alan Betamax, artık yolun sonuna geldi.








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