

Sony Android 7.0 Nougat güncelleme takvimi ortaya çıktı. Hangi Sony cihazı Android 7 güncellemesini ne zaman alacak? Detaylar sizlerle.



Japonya'nın en önemli akıllı telefon üreticisi Sony, ülkemizde de oldukça tercih edilen bir marka. Özellikle son dönemlerde duyurulan yeni Xperia X serisi ile dikkatleri üzerine çeken firmanın Android 7.0 Nougat güncelleme takvimi basına sızdı. İşte detaylar.



Sony Android 7 güncelleme takvimi!



Sony Slovakya'nın şirket içi bir sunumundan çekilen fotoğraf, hangi Sony cihazlarının Android 7 güncellemesini ne zaman alacağına dair önemli bilgiler içeriyor. Tarihler direkt olarak Türkiye için değil ancak genel bir fikir verebilir. Merakla beklenen Android 7 güncellemesi için düşünülen tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.







Xperia X Performance – Ekim 2016









Xperia XZ – Ekim 2016









Xperia X – Kasım 2016









Xperia X Compact – Kasım 2016









Xperia Z5 – Aralık 2016









Xperia Z3+ – Aralık 2016









Xperia Z4 Tablet – Aralık 2016









Xperia XA – 2017









Xperia XA ve XA Ultra – 2017







Tarihlerin Türkiye için biraz gecikmeli olsa da aynı sıralamada olması son derece yüksek bir ihtimal. Cihazların çoğu ülkemizde de satılıyor veya satışa çıkacak. Xperia XA ve XA Ultra modellerini saymazsak çoğu güncel Xperia cihaza 2017 yılına kadar Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmış olacak. Umarız Sony sözünü tutar ve kullanıcılar bu tarihlerde güncellemeye ulaşır.



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