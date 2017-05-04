Teknolojik açıdan en gelişmiş ve yenilikçi fotoğraf makinesi olan yeni Sony α9 , diğer hiçbir aynasız SLR fotoğraf makinesinin yanına yaklaşamadığı düzeyde üstün görüntüleme performansı sunuyor.



Teknolojik açıdan en gelişmiş ve yenilikçi fotoğraf makinesi olan yeni Sony α9 , diğer hiçbir aynasız SLR fotoğraf makinesinin yanına yaklaşamadığı düzeyde üstün görüntüleme performansı sunuyor.



Sony α9 , saniyede 20 kareye kadar yüksek hızlı, kararmasız kesintisiz çekim, saniyede 60 AF/AE takip hesaplaması, 1/32.000 saniyeye varan maksimum deklanşör hızı ve modern bir dijital SLR fotoğraf makinesinde mümkün olmayan daha birçok etkileyici yeteneği fotoğrafçılara sunuyor. Tüm bu özellikler, önceki Sony full frame aynasız fotoğraf makinelerine kıyasla veriyi 20 kata kadar daha yüksek hızda işlemeyi mümkün kılan, dünyada türünün ilk örneği 35mm full frame yığılı Exmor RS CMOS sensör sayesinde yapılabiliyor. Bu eşsiz sensör, yükseltilmiş yepyeni BIONZ X işleme motoru ve genel performansı en üst düzeye çıkaran ön uç LSI ile bir araya getiriliyor.



Yenilikçi sessiz çekim, 693 gibi inanılmaz sayıda katman algılamalı AF noktasına sahip bir odaklama sistemi ile birleştiriliyor. Karenin yaklaşık %93'ünü kapsayan odaklama sistemi sayesinde, en hızlı hareket eden nesneler dahi karenin her yerinde güvenilir şekilde yakalanıp takip edilebiliyor.



Yeni α9'da bulunan titreşimsiz, tamamen elektronik, son derece sessiz deklanşör, hiçbir mekanik ayna veya deklanşör sesi çıkarmıyor. Deklanşör, sessiz çalışma gerektiren her türlü çekim durumu için son derece güçlü bir fotoğraf aracı olarak öne çıkıyor. Fotoğraf makinesi, W pillerin yaklaşık 2,2 katı kapasiteye sahip yeni Z pilin yanı sıra biri UHS-II kartları destekleyen çift SD medya kart yuvasıyla da maksimum kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlıyor. Makinede bir Ethernet yuvası (kablolu LAN terminali) de bulunuyor. Yeni α9, geniş yeni ayar, kontrol ve kişiselleştirme seçenekleri yelpazesi ile çalışan profesyoneller için vazgeçilmez bir makine.



Hızda ve Doğru Odaklamada Yeni Standart



Yeni α9'un rekor kıran hızlara ulaşmasında, yeni 24.2 MP Exmor RS yığılı görüntü sensörü; yeni BIONZ X işlemci ve ön uç LSI'ın bileşimi kritik bir rol oynuyor.



Bu bileşenlerin muazzam işlem gücü, daha hızlı AF/AE hesaplamaya imkan verirken, EVF görüntü gecikmesini de azaltıyor. Aynı zamanda daha büyük kesintisiz çekim ara belleğinden de sorumlu olan işlemci ve ön uç LSI bulunuyor. Bu sayede fotoğrafçılar, kesintisiz AF/AE takibi ile 362'ye kadar JPEG veya 241'e kadar RAW fotoğrafı saniyede 20 kare hızla çekebiliyor.



Fotoğraf makinesinin yenilikçi AF sistemi, deklanşör ve kare yakalama hızının dışında, saniyede 60 defaya kadar AF/AE hesaplama yeteneği sayesinde karmaşık, değişken hareketleri hiç olmadığı kadar yüksek doğrulukla takip ediyor. Ayrıca, fotoğraf çekimi sırasında deklanşöre basıldığında, elektronik vizör sıfır kararma ile çalışarak kullanıcıya her zaman nesnelerin kusursuz ve canlı görüntüsünü veriyor. Elektronik vizörün tüm faydalarını en iyi optik vizörlerin dahi karşılayamayacağı bir yakınlık ve “anlık” avantajlar ile bir araya getiren bu özellik; yüksek hızlı 20 fps kesintisiz çekim de dahil tüm fotoğraf modlarında yer alıyor.



İki Kat Pil Ömrü, İki Kat Bellek



Yenilikçi α9fotoğraf makinesi, önceki Sony full frame modellerin 2,2 katı kapasitesi ile çok daha uzun süre çekim performansı sağlayan;tamamen yeni bir Sony piline (model NP-FZ100) sahip.



Müşterilerden gelen kapsamlı geri bildirimler temelinde geliştirilen fotoğraf makinesi, biri UHS-II uyumlu olmak üzere, iki ayrı bellek kartı yuvası sunuyor. Veriler, eş zamanlı olarak her iki karta da kaydedilebileceği gibi; kullanıcı RAW / JPEG veya fotoğraf / videoları ayırmayı da seçebiliyor. Videolar, yedekleme ve daha etkin veri yönetimi için eş zamanlı olarak her iki karta da kaydedilebiliyor.



4K Video Çekimi



Yeni α9,aynı zamanda; full frame görüntü sensörünün tam genişlikte video 4K (3840x2160p) video kaydı sunmasıyla oldukça becerikli bir video kamera görevi de görüyor. Bu formatta çekim yaparken; fotoğraf makinesi piksel gruplaması olmaksızın tam piksel okumadan yararlanarak topladığı 6K bilgiyi, olağanüstü detaya ve derinliğe sahip; yüksek kaliteli 4K görüntüler üretmek için yüksek hızda örneklendiriyor. Ayrıca, popüler 35mm boyutunda kayıt yapma imkanı da mevcut.



Tüm bunlara ek olarak, fotoğraf makinesinin 100 Mbps'e kadar saniyede 120 kare hızda Full HD kayıt yapabilmesi; görüntülerin gözden geçirilip sonunda AF takip ile Full HD çözünürlükteki 4x veya 5x yavaş çekim video dosyalarına dönüştürülebilmesine imkan veriyor.



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