

Sony aralarında PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita oyunlarının bulunduğu 6 yapımın server desteğini kesme kararı aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Şimdiki nesilde Sony'nin ezeli rakibi Microsoft'a hiç de azımsanmayacak bir üstünlük sağladığını söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Elbette PlayStation 4'ün,Xbox One'a nazaran bu kadar çok satmasının en önemli sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz bu konsola özel olarak satışa sunulan yapımlar. Tabi kiPlayStation 4'e özel olarak çıkan oyunlar her zaman başarılı olamıyor.



Bunun en güncel örneği ise geçtiğimiz sene satışa sunulan Kill Strainisimli MOBAoyunu. İlk defa 2014 yılında duyurulan yapım geçtiğimiz sene PlayStation 4 için online olarak satışa sunulmuştu. Sony, Kill Strain'e olan ilginin düşük olduğunu fark edince, bu yapım için server desteğini kesme karar aldı. Bu daha 1 senelik bir yapım için ciddi anlamda hayal kırıklığı.



Sony'nin server desteğini kesme kararı aldığı yapımlar arasında 4 adette PlayStation 3oyunu bulunuyor. Bu oyunlarMedieval Moves: Deadmund's Quest,High Velocity Bowling, Sports Championsve Sports Champions 2.



Konsol dünyasının dev isminin 6. kurbanı ise bir Vitaoyunu. Hali hazırda zaten online olarak oynanabilen pek Vita oyunu bulunmuyor. Online desteğe sahip nadir Vita oyunlarından biri olan Modnation Racers Road Trip'te 1 Temmuz itibariyle online desteğini kaybedecek.



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