Sanal gerçeklik sektörüne güçlü bir giriş yapan Sony, E3 2016 fuarında oynanabilir tarzda 10 PS VR oyunu ile gösteri yapmaya hazırlanıyor.



Playstation kullanıcılarının büyük bir potansiyel olduğu düşünüldüğünde Sony, oynanabilir oyunlar ile VR deneyimini kullanıcılarla paylaşacak. Sony'nin fuarda sergileyeceği oyunlar şöyle sıralanıyor: Battlezone, 100ft Robot Golf, Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Wayward Sky, Thumper, Rez Infinite, Super Hypercube, Harmonix Music VR, EVE: Valkyrie ve Headmaster. Bunlar oynanabilir olanlar ve muhtemelen PS VR kaskları ile katılımcılar bunlar ile deneyimi yaşayacaklar. Bunun dışında farklı yapımların da tanıtılması umuluyor.



E3 2016 fuarı, sanal gerçeklik seviyesinde oldukça hareketli olacak. PS VR oyunlarının yanısıra HTC Vive ve Oculus Rift için geliştirilen yapımlar da fuarda kullanıcıyla buluşacak. Ayrıca Microsoft ve Sony'nin güncellenmiş yeni konsollarını da duyurabilirler.



PS VR sanal gerçeklik kaskı, 399$-499$ fiyat aralığında olacak. Sony'nin farklı aksesuar paketleri ile ilgi çekmeye çalışacağı söyleniyor.



