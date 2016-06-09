O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sony, 10 adet ps vr oyunu hazırlığında

SONY, 10 ADET PS VR OYUNU HAZIRLIĞINDA

E3 2016 fuarına güçlü bir şekilde hazırlanan Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı.

Tarih : 09 Haziran 2016, 10:27
Puan Ver : Sony, 10 Adet Ps Vr Oyunu Hazırlığında(9/10)11


E3 2016 fuarına güçlü bir şekilde hazırlanan Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı.



Sanal gerçeklik sektörüne güçlü bir giriş yapan Sony,  E3 2016 fuarında oynanabilir tarzda 10 PS VR oyunu ile gösteri yapmaya hazırlanıyor.



Playstation kullanıcılarının büyük bir potansiyel olduğu düşünüldüğünde Sony, oynanabilir oyunlar ile VR deneyimini kullanıcılarla paylaşacak. Sony'nin fuarda sergileyeceği oyunlar şöyle sıralanıyor: Battlezone, 100ft Robot Golf, Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Wayward Sky, Thumper, Rez Infinite, Super Hypercube, Harmonix Music VR, EVE: Valkyrie ve Headmaster. Bunlar oynanabilir olanlar ve muhtemelen PS VR kaskları ile katılımcılar bunlar ile deneyimi yaşayacaklar. Bunun dışında farklı yapımların da tanıtılması umuluyor.



E3 2016 fuarı, sanal gerçeklik seviyesinde oldukça hareketli olacak. PS VR oyunlarının yanısıra  HTC Vive ve Oculus Rift için geliştirilen yapımlar da fuarda kullanıcıyla buluşacak. Ayrıca Microsoft ve Sony'nin güncellenmiş yeni konsollarını da duyurabilirler.



PS VR sanal gerçeklik kaskı, 399$-499$ fiyat aralığında olacak. Sony'nin farklı aksesuar paketleri ile ilgi çekmeye çalışacağı söyleniyor.



Alcatel Daydream platformunu destekleyecek








Etiketler: Sony  10  Adet  Ps  Vr  Oyunu  Hazırlığında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER