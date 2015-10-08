

Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt, yatırım planlarının bir türlü gerçekleşemediğini söyledi. Teknolojik gelişmelere ayak uydurmayan Türkiye'nin hızla ilerleyen ekonomilerin gerisinde kalacağına dikkat çeken Öğüt'e göre bu hızla ihtiyaç olan fiber altyapı 25 yıldan önce tamamlanamayacak.







Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt, şirketinin 2 yıldır fiber altyapı yatırım planlarının bir türlü yatırıma dönüştürülemediğini söyledi. İş Dünyasının Liderleri Altyapı Zirvesi'nde Vodafone Türkiye'deki son gelişmeleri anlatması bekleniyordu. Ancak Öğüt, “Vodafone'dan daha öte memleket meselesinden bahsedeyim.” diyerek sürdürdüğü konuşmasında 780 bin kilometrekarelik Türkiye'de 250 bin kilometre fiber altyapısı bulunduğunu belirterek, “Türkiye olarak teknoloji devrimini yakalayamazsak enerjiye de yola da demiryoluna da ihtiyacımız olmayacak. Nitekim bu alanda bir dönem hızla ilerlerken bir anda geriye düştük. Elektrik giden here yere fiber döşenmeli. Hızla ilerleyen ekonomilerin dışında kalma tehdidi altındayız.” dedi. 100 bin kilometrekarelik Güney Kore'de, Portekiz'de bile 600 bin kilometre fiber altyapı var olduğuna dikkat çeken Öğüt, “Türkiye'deki 20 milyon hanenin sadece 9 milyonunda internet bağlantısı var. 11 milyon evde internet yok. Bu hanelerin de 4 milyonunda fiber altyapı var. Oysaki işyerleri ve mobilite için fiber şart. Türkiye'de 500 bin kilometre fiber altyapı öngörülüyor. Buna 5 yılda ulaşmak lazım. Maliyeti de 26 milyar lira. Her yıl yaklaşık 5 milyar lira yatırım anlamına geliyor. Ancak son 3 yılda yıllık ortalama 1 milyar liralık yatırım yapılabildi. Bu hızla 500 bin kilometre fiber altyapı için 25 yıla ihtiyacımız var.” dedi. Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde ve Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen zirvede konuşan Öğüt, “Ayrıca Türkiye'de paranız olsa da fiber yatırım yapamıyorsunuz. İlk sebebi istek yok! İkinci olarak ise model yok. Dünyada 5 farklı modelde bu süreç işliyor ancak bizde model çarpık, 5'inden 1'i değil. Nitekim ülkede bir tane altyapı şirketi var ancak yüzde 30'u devletin. Ayrıca bu şirket perakendede de rakip. Bu yüzden yılda 1 milyar lira ancak yatırım yapılıyor. Biz Vodafone Türkiye olarak son 2 yılda bütçemize koyduğumuz, onaylarını aldığımız yatırımlarımızı yapamıyoruz. TEİAŞ ile Aralık 2013'te imzaladığımız anlaşmayı, 600 işçi elinde kazmalarla 8-9 ay bekledi. Ancak altyapı yatırımını başlatamadık. Biz de Rekabet Kurumu'na dava açtık.” ifadelerini kullandı. Bunların önüne geçilmesi için ulusal geniş bant stratejisi ve hedeflerin tespit edilip nasıl yapılacağının, yani modelin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Öğüt, “Altyapı çalışmaları ortak şirket tarafından, herkesin elini taşın altına koymasıyla yapılmalı.” diye konuştu.