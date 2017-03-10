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Sonunda İtiraf Etti: Ben Seks Bağımlısıyım
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sonunda itiraf etti: ben seks bağımlısıyım

SONUNDA İTİRAF ETTİ: BEN SEKS BAĞIMLISIYIM

Ünlü televizyon siması seks bağımlısı olduğunu kameralar karşısında itiraf etti.

Tarih : 10 Mart 2017, 13:00
Puan Ver : Sonunda İtiraf Etti: Ben Seks Bağımlısıyım(10/10)8


Kardashian ailesinin en büyük kızı Kourtney ile yıllardır birlikte olan 33 yaşındaki Scott Disick, aile ile birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians programında bir seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.








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