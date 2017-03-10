SONUNDA İTİRAF ETTİ: BEN SEKS BAĞIMLISIYIM
Ünlü televizyon siması seks bağımlısı olduğunu kameralar karşısında itiraf etti.
Kardashian ailesinin en büyük kızı Kourtney ile yıllardır birlikte olan 33 yaşındaki Scott Disick, aile ile birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians programında bir seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.
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