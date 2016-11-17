Jaguar F-Pace eşsiz bir öyküye sahip. Çok değil, 7-8 yıl önce inanılmaz olarak varsaydığımız şeyler, gerçekliğin çemberine dahil oluyor. İngiliz lüks otomobil üreticisi de; Porsche ve Lamborghini gibi arazi aracı üretmeye karar verdi.



Jaguar F-Pace eşsiz bir öyküye sahip. Çok değil, 7-8 yıl önce inanılmaz olarak varsaydığımız şeyler, gerçekliğin çemberine dahil oluyor. İngiliz lüks otomobil üreticisi de; Porsche ve Lamborghini gibi arazi aracı üretmeye karar verdi.



Son yıllarda giderek büyük önem kazanan SUV sınıfı her geçen gün daha fazla markanın iştahını kabartıyor ve her yıl model gamına bir SUV ekleyen markaların sayısı giderek çoğalıyor. Bu markalar arasında bazen oldukça şaşırtıcı isimler de göze çarpıyor. Jaguar da göze çarpan isimler arasında, en karanlık gecedeki yıldız gibi parlıyor.



Aracın mimarisinde stratejik ortak Range Rover ile birlikte çalışılmış.



Genlerini markanın en sportif modeli F-Type'tan alan F-Pace, özellikle arka stop lambaları ve spoyler ile arkadan F-Type'ın yükseltilmiş versiyonu gibi duruyor. XF modelinden tanıdık ve iki farklı aracın tasarım detaylarını harmanlayan F-Pace, üzerine kattığı şık detaylar, küt burun ve yüksek gövdesiyle heybetli, güçlü ve sportif bir SUV…



4731 mm. uzunluğa, 2070 mm. genişliğe ve 1652 mm. yüksekliğe sahip gövdesi heybetli. Bunun yanı sıra 2874 mm.'lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken Jaguar F-Pace, uzun aks mesafesi sayesinde iç mekanda yeterince iyi bir diz mesafesi sunuyor.



Orta konsol ve ön panel tasarımı ve ortadaki multimedya ekranı Evoque modelini anımsatıyor. Aracın motoru çalıştırıldığında yükselen daire şeklindeki vites kumandası da Land Rover modellerinin etkisini kanıtlıyor.



Geniş bir kullanım alanı sunan iç mekanda sportif tasarım nedeniyle arkaya doğru küçülen cam geri görüşü kısıtlıyor ancak bu noktada imdada sensörler ve geri görüş kamerası yetişiyor. Bu sayede önemli bir olumsuzluk yaşamadan kolayca manevra yapabiliyorsunuz. Farklı zeminler için sürüş modlarına sahip F-Pace, 213 mm. yerden yüksekliğiyle bozuk yollarda güven veriyor.



Jaguar F-Pace'in kalbinde 2.0 litrelik dizel bir ünite görev yapıyor. 4000 d/d'de 180 HP güç ve 1750 ile 2500 d/d aralığında 430 NM tork değeri sunan motor, 8 ileri otomatik şanzımanla destekleniyor. Şanzıman geçişleri Land Rover modellerindeki gibi sarsıntısız ve seri. 208 km/s hıza ulaşabilen aracın 0-100 km/s hızlanması ise normal modda 8.7 saniyede gerçekleşiyor.



Fiyatı mı sordunuz? Eh pek de herkesin bütçesine uygun demek mümkün değil. Baz model bile 325.000 TL'lik fiyatla baş döndürüyor.



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