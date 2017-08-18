İki yıl önce büyük bir aşkla evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur uzun zamandır 'Boşanıyorlar' iddialarını yalanlasalar da, Murat Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile her şey ortaya çıkmış oldu.

Murat Dalkılıç'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim.

BÜYÜK BİR AŞKLA EVLENMİŞLERDİ

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, 2015'in Ağustos ayında evlenmiş ama bir süre sonra evliliklerinde sorunlar olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Kaynak: haberinburada