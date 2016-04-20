23 yaşındaki Necla Sağlam cinayetinin tutuklu sanığı Tolga K., "Sonum Özgecan'ın katili gibi olacak" diyerek, bir kez daha intihara teşebbüs etti.



Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) memur olan 23 yaşındaki Necla Sağlam'ı boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Tolga K., iddiaya göre "Sonum Özgecan'ın katili gibi olacak" diyerek intihara kalkıştı.







Birbirine bağladığı çarşaflarla kendini havalandırma bölümündeki demir parmaklıklara asarak ikinci kez intihara teşebbüs eden Tolga K., çarşafların çözülmesiyle yere düştü.







Durumunun iyi olduğu belirtilen Tolga K., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tolga K.'nın, "Sonum Özgecan'ın katili gibi olacak, yaşamak istemiyorum" dediği belirtildi.







Geçen 24 Şubat'ta, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki apartman dairesinde başına poşet geçirilip boğazı kesilerek öldürülen Necla Sağlam cinayetiyle ilgili tutuklanan Tolga K., 25 Mart'ta Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi'nde meyve bıçağıyla boğazını, kollarını ve göğsünü keserek intihara teşebbüs etmişti. Koğuştaki diğer mahkumların engellediği Tolga K., sevk edildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden 7 Nisan'da taburcu edilerek tekrar cezaevine dönmüştü.