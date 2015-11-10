

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 77'nci yılında törenlerle anılacak.



Anıtkabir'de sabah saatlerinde düzenlenecek resmi törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer devlet erkânının katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânı, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla son bulacak. Ardından, Anıtkabir, halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları ile Solotürk gösteri uçuşu yapacak



Anıtkabir, Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında bugün saat 20.30'a kadar halkın ziyaretine açık kalacak.