Sega'dan yeni haberler var. Firmanın yeni yapımlarından Sonic Mania ertelendi, Project Sonic 2017 ise resmi olarak ismini aldı.



Sega'dan yeni haberler var. Firmanın yeni yapımlarından Sonic Mania ertelendi, Project Sonic 2017 ise resmi olarak ismini aldı.



Sonicserisinin25. yıldonümünükutlayan Sega, ev sahipliği yaptığı panelde yeni oyunları hakkında bilgiler verdi. Söz konusu iki oyundan ilki SonicMania, ikincisi ise henüz ismi bilinmediği için ProjectSonic2017olarak biliniyordu.



Sonic Maniacephesindeki önemli haber oyunun bahar döneminden yaza ertelenmesiydi. Detaylı bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak Sega, yeni düşmanlar, ön sipariş bonusları ve çeşitli ekstraları bir video ile gösterdi.



Project Sonic 2017olarak adlandırılan oyunun adı resmi olarak açıklandı: Sonic Forces. The Hedgehog Engine 2adlı yeni oyun motoru ile çalışan Sonic Forces‘in tamamlanması ve çıkmasının bu yılın yaz dönemini bulması bekleniyor. Oyunun adında iyi ve kötü taraf arasındaki savaşa atıfta bulunuyor. Yapım için bir de konsept çizimi yayınlandı.



Sonic Mania, markanın klasik oynanış mekaniklerine sahipken, Sonic Forcesise üçünü şahıs görünümüyle oynanıyor. Her iki oyun da PC, PS4, Xbox OneveNintendo Switchiçin çıkış yapacak



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