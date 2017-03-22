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sonic mania ertelendi, project sonic 2017'nin ismi belli oldu

SONİC MANİA ERTELENDİ, PROJECT SONİC 2017'NİN İSMİ BELLİ OLDU

Sega'dan yeni haberler var. Firmanın yeni yapımlarından Sonic Mania ertelendi, Project Sonic 2017 ise resmi olarak ismini aldı.

Tarih : 22 Mart 2017, 10:33
Puan Ver : Sonic Mania Ertelendi, Project Sonic 2017'nin İsmi Belli Oldu(7/10)7


Sega'dan yeni haberler var. Firmanın yeni yapımlarından Sonic Mania ertelendi, Project Sonic 2017 ise resmi olarak ismini aldı.



Sonicserisinin25. yıldonümünükutlayan Sega, ev sahipliği yaptığı panelde yeni oyunları hakkında bilgiler verdi. Söz konusu iki oyundan ilki SonicMania, ikincisi ise henüz ismi bilinmediği için ProjectSonic2017olarak biliniyordu.



Sonic Maniacephesindeki önemli haber oyunun bahar döneminden yaza ertelenmesiydi. Detaylı bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak Sega, yeni düşmanlar, ön sipariş bonusları ve çeşitli ekstraları bir video ile gösterdi.



Project Sonic 2017olarak adlandırılan oyunun adı resmi olarak açıklandı: Sonic Forces. The Hedgehog Engine 2adlı yeni oyun motoru ile çalışan Sonic Forces‘in tamamlanması ve çıkmasının bu yılın yaz dönemini bulması bekleniyor. Oyunun adında iyi ve kötü taraf arasındaki savaşa atıfta bulunuyor. Yapım için bir de konsept çizimi yayınlandı.



Sonic Mania, markanın klasik oynanış mekaniklerine sahipken, Sonic Forcesise üçünü şahıs görünümüyle oynanıyor. Her iki oyun da PC, PS4, Xbox OneveNintendo Switchiçin çıkış yapacak



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