SONDAJ ÇALIŞMASINDA ROMA DÖNEMİNE AİT İNSAN İSKELETİ BULUNDU
Osmaniye'de Hükümet Konağı için yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları ve insan iskeleti bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Hükümet Konağı inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaiği ve insan iskeleti bulundu.
İNSAN İSKELETLERİ BULUNDU
Hükümet Konağı'nın inşaası için Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışması başlatan ekipler, sütun parçaları, mozaikler ve bir insana ait iskelet buldu.
Osmaniye Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar yaptıkları incelemede, bulunan eserlerin Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.
BÖLGEYE ARKEOLOGLAR GELDİ
Arkeologlar, çıkan eserleri muhafaza altına alırken, bölgede kazı çalışmalarına başlandı.
TARİHİ ESELER MÜZEYE TAŞINACAK
Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, yaptığı açıklamada, tarihi eserler ve insan iskeletinin fotoğraflarının çekilerek tutanak ile kayıt altına alındığını söyledi.
Orhan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışmaların ardından, çıkan eserlerin mevcut alanda korunması veya müzeye taşınması konusunda kesin kararın verileceğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Esad Akıllanmıyor! Afrin'e Giremedi, Şimdi Menbiç'i Deneyecek
- 3 Yaşında Bademcik Ameliyat Oldu, Boğazında Unuttukları İğne İle 18 Yıl Yaşadı
- Prag'da Yakalanan Terörist Elebaşı Hakkında Bilmedikleriniz!
- Son Dakika! Çekya'da Yakalanan Salih Müslim İle İlgili Türkiye İlk Adımı Attı, İadesi İstendi
- Son Dakika! Pyd'nin Eski Lideri Salih Müslim Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
- Ardahan'da Bulunan Yarbayın Cenazesine Rusya'dan Sonra Polonya Da Talip Oldu
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar