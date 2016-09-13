

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, sonbaharda bağışıklık sisteminin daha çok güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Sonbaharda vücudumuzu sağlam tutmak ve mevsim hastalıklarından korunmak için beslenme düzenimizi tekrar gözden geçirmek gerekiyor” açıklamasını yaptı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, metabolizma hızını korumak ve sağlıklı bir mevsim geçişi yapmak isteyenlere “Mevsim sebzelerine ve meyvelerine sofranızda daha fazla yer verin ” tavsiyesinde bulundu. Mevsimine uygun taze meyve ve sebzelerle beslenmenin, metabolizmayı güçlü kıldığına dikkat çeken Gürhan, “Havaların soğuması iştah metabolizmasına etki yaparak yemek yeme isteğini artırır. Bu durumda yolumuz mutfaktan daha çok geçer ve abur cubur dediğimiz gıdalara yönelme artar. Sonuç olarak kilo almak kaçınılmaz olur” dedi.