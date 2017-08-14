Tatil anlayışına yeni bir soluk getiren nehir turları, vatandaşlara unutamayacakları deneyimler yaşatıyor. Özellikle Volga nehri üzerindeki 10 günlük tur, Rusya'da rüya gibi bir tatil geçirmenizi sağlıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzaması gündemdeki yerini korurken vatandaşların kafasında tek soru var: Tatili nerede değerlendirebiliriz? İşte tam da bu noktada birçok kişinin henüz hiç katılmadığı nehir turları karşımıza çıkıyor.

NEHİR TURLARININ FARKI

Peki neden nehir turları?

Nehir turlarının en büyük özelliği kısa sürede birçok kenti, birçok kültürü yakından tanıma imkanı bulabilmeniz. "Büyük gemilerle deniz turlarında da aynı zevki alabiliriz" diyorsanız yanılıyorsunuz? Nehir turları asıl farkı işte tam da burada yaratıyor. Nehir turlarında büyük deniz gemileriyle giremeyeceğiniz sulara giriyor, şehirleri bizzat içinden tanıma şansına erişiyorsunuz.

Avrupa'da birçok ülkeyi görebileceğiniz Tuna, Ren ve Main nehirleri, yine Avrupa'da Douro ve Guadalquivir nehirleri, Ukrayna'da Don Nehri, Rusya'da Volga, Çin'de Yangtze nehirlerini görebilmek mümkün.

RUSYA'NIN BİLİNMEYEN YÜZÜNÜ GÖRECEKSİNİZ

Özellikle Volga Nehri Turu'nda unutamayacağınız anlar geçirebilirsiniz. Volga Nehri üzerinde yapacağınız bu yolculukla Moskova ve St. Petersburg gibi Rusya'nın ve Dünyanın iki önemli şehrini gezip tanıyacak, nehir boyunca Rus tarihine tanıklık etmiş köy ve kasabaları ziyaret edeceksiniz. Kelimenin tam anlamıyla Rusya'nın bilinmeyen yüzünü yerinde görecek, coğrafyaya aşık olacaksınız.

260 kişilik gemide yapacağınız seyahatin yol haritası ise şöyle:

1.GÜN İSTANBUL - ST PETERSBURG Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinden pasaport ve çıkış işlemlerinden sonra saat 10:55'de Türk Havayollarının TK 401 sayılı seferi ile St. Petersburg'a hareket.14:15'de St. Petersburg'a varış. Ülkeye giriş işlemlerinden sonra özel otobüsle gemiye transfer ve yerleşme. Kısa bir dinlenmeden sonra size gemi ve turlar hakkında tanıtım yapılacak. Akşam yemeğinden sonra ekstra Işıklar altında St. Petersburg Gece Turu ve geceleme gemide.

2.GÜN ST PETERSBURG Gemide sabah kahvaltısından sonra panoramik şehir turu. Bu turda; Alexandr Nevski Manastırı, Nevski Prospekt caddesi, Kont Strogonof Sarayı, Saray Meydanı, Kışlık Saray, St Isaac Katedrali, Smolnıy Manastırı, Aniçkov Sarayı ve Köprüsü, 2. Alexandr Kan Kilisesi panoramik olarak görülecektir. Öğle yemeğinden sonra (gemide veya yemek paketi) Hermitage Müzesi turu. Daha sonra arzu eden yolcularımız için ekstra kanal turu. Gemide akşam yemeği. Akşamınızı da ekstra olarak Kazak Dansları veya Bale gösterisi ile renklendirebilirsiniz. Geceleme gemide.

3.GÜN ST PETERSBURG Gemide kahvaltıdan sonra Ekstra Muhteşem Peterhoff Park ve Sarayı turu turu imkânı. Öğle yemeği (gemide veya yemek paketi) Turun ardından gemiye dönüş ve geminin saat 18.00'de Mandrogi'ye hareketi. Hoşgeldiniz kokteylinde kaptan ve gemi mürettebatı ile tanışma. Aksam yemeği ve geceleme gemide.

4.GÜN MANDROGİ Gemide sabah kahvaltısından sonra yapılacak toplantıda uğranılacak limanlar, katedilecek suyolları, su asansörlerinin çalışma sistemi hakkında bilgiler verilecektir. Saat 11:30'da Mandrogi'ye varış. Rengârenk Rus ahşap evlerinin yer aldığı yemyeşil bir köy olan Mandrogi'de serbest zaman. Burada açık havada yeşillikler içinde yürüyüş yapabilir, mini hayvanat bahçesini, güzel ahşap binalar içinde yer alan hediyelik eşya mağazalarını ve hediyelik eşya atölyelerini ziyaret edebilirsiniz. Burada aynı zamanda küçük bir votka müzesi mevcuttur. Öğle yemeğinin ardından (kıyıda veya gemide) Saat 15.00'da Geminin Kiji'ye hareketi. Gemide çeşitli etkinlikler. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

5.GÜN KİJİ Gemide sabah kahvaltısından sonra saat 08:00'de Kiji'ye varış. Onega gölü içinde 60. paralelin üstünde yer alan bu ada bir açık hava müzesi olup Unesco'nun Dünya Kültür Mirası listesindedir. Yürüyerek yapılacak turda, 22 kubbesiyle bir Peri masalı görüntüsünde olan hiç çivi kullanılmadan yapılmış ahşap Tecelli kilisesini, tümü ahşap eski Rus köy evlerini ve köylülerin yaşantılarını göreceksiniz. Turun bitiminde Ada'da serbest zaman. Saat 11:00'de Geminin Goritsi'ye hareketi. Öğle ve akşam yemeği ve geceleme gemide.

6.GÜN GORİTSİ Gemide sabah kahvaltısından sonra saat 12:00'de Goritsi'ye varış ve Aziz Kiril Manastırı gezisi için otobüs ile Kiril Kasabası'na hareket. Gemide öğle yemeği. Saat 15:30'da geminin hareketi. Gemide çeşitli etkinlikler. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

7.GÜN YAROSLAVL Gemide sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Gemide öğle yemeği ve 15.00'da Yaroslavl'a varışta özel otobüsle yapılacak turumuzda Transfigürasyon Manastırı, şehir meydanı, Volga ve Kotorosol nehirlerinin kordonu görülecektir. Şehir merkezinde serbest zamandan sonra gemiye dönüş ve saat 19.00'da geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemide.

8.GÜN UGLİÇ Gemide sabah kahvaltısından sonra saat 08.30'da Ugliç'e varış. Volga kıyısında bulunan bu şirin şehirde yürüyerek yapılacak olan turda, eski Kremlin meydanındaki Transfigürasyon Katedrali ve Korkunç Ivan'ın oğlu Dimitri'nin 9 yaşında iken öldüğü yerde yapılmış olan Dimitri Kan Kilisesini göreceksiniz. Turun ardından alışveriş için serbest zaman. Saat 12.00'de Geminin Moskova'ya hareketi ve öğle yemeği. Gemide çeşitli etkinlikler. Bu akşam geminin nehir üzerinde geçireceği son gece olduğu için Kaptanın Gala Yemeği ile ağırlanacaksınız. Geceleme gemide.

9.GÜN MOSKOVA Gemide sabah kahvaltısından sonra serbest zaman ve öğle yemeği. Saat 13.00'da Moskova'ya varış. Özel otobüsle yapılacak panoramik şehir turunda; Leningrad Caddesi, Avrupa'nın en yüksek binalarından Triumph Palace, Tverskaya Caddesi, Parlamento Binası, Bolşoy Tiyatrosu, Lubyanka Meydanı, KGB merkez binası, Kızıl Meydan, GUM alışveriş merkezi, Kurtarıcı İsa Katedrali görülecek yerler arasındadır. Daha sonra ekstra yapılacak olan dünyaca ünlü Moskova Metrosu+Arbat gezisine katılma imkanı. Akşam yemeğinden sonra arzu eden misafirler ekstra Işıklar Altında Moskova Turu'na katılabilirler. Geceleme gemide.

10.GÜN MOSKOVA Gemide sabah kahvaltısından sonra Kremlin+1 katedral turu.. Tur sonrası havaalanına transfer ve saat 20:30'da TK418 sefer ile İstanbul'a hareket. Saat 23:45'da İstanbul'a varış ve gezimizin sonu .

Kaynak: haberinburada