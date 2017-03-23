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son yıllarda f-16 pilotların çoğu fetö'cüymüş

SON YILLARDA F-16 PİLOTLARIN ÇOĞU FETÖ'CÜYMÜŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma ile FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması hakkında düzenlenen iddianamede ilginç detaylar yer aldı.

Tarih : 23 Mart 2017, 14:28
Puan Ver : Son Yıllarda F-16 Pilotların Çoğu Fetö'cüymüş(6/10)5


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma ile FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması hakkında düzenlenen iddianamede ilginç detaylar yer aldı. Buna göre, son yıllarda F-16 pilotu olan subayların büyük bir çoğunluğu FETÖ üyesi, örgüt üyesi olmayan pilotlar ise örgütün kendi kadrolarının yetersiz olması yada bu subayların örgütün koyduğu engelleri aşmalarından kaynaklanıyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat tarafından hazırlanan 596 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki mahrem yapısı ayrıntılı bir şekilde yer verdi.



15 TEMMUZ'DA JET PİLOTLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLU KULLANILDI



İddianamede örgütün son yıllarda Hava Kuvvetleri'nde etkin bir şekilde örgütlendiği belirtilerek, "Hava Harp Okulu'ndan mezun olan subayların İzmir Çiğli'de bulunan uçuş okulunda eğitimleri sırasında sırayla, 123. Filo (başlangıç uçuş eğitimi), 122. Filo (temel uçuş eğitimi) ve 121. Filo'da eğitim aldıkları, bu aşamada örgüt üyesi olmayan subayların yıldırma, eğiticiler tarafından düşük not verilme ve benzeri yöntemlerle jet pilotu olmalarının engellendiği, eğitimlerin başarılı bir şekilde geçse bile örgütün onay vermediği subayların pilot yapılmadığı" yer aldı. Ayrıca iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında jet pilotların büyük bir bölümünü kullandığı anlatıldı.



 



kaynak:sabah








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