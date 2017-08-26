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SON YAYIMLANAN KHK İLE 3 BİN MAHKUM DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANACAK


Son Yayımlanan KHK ile 3 Bin Mahkum Denetimli Serbestlikten Yararlanacak
Tarih : 26 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Son Yayımlanan Khk İle 3 Bin Mahkum Denetimli Serbestlikten Yararlanacak(5/10)1

Son KHK'da yapılan düzenlemeyle 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini ise denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak.

MAHKUM TAKASI YAPILACAK

OHAL kapsamında çıkartılan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yargıda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı öne çıktı.Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı'nın talebi, Adalet Bakanı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

3 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Mahkûmlara ilişkin madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017'den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak.

TERÖR, DARBE VE CİNSEL SUÇLARI KAPSAMIYOR

Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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