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son whatsapp güncellemesi siri'yi oyunun içine sokuyor

SON WHATSAPP GÜNCELLEMESİ SİRİ'Yİ OYUNUN İÇİNE SOKUYOR

iOS cihazlara sahip Whatsapp kullanıcıları için güzel bir haber geldi. Zira Son WhatsApp güncellemesi Siri'yi oyunun içine sokuyor.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:03
Puan Ver : Son Whatsapp Güncellemesi Siri'yi Oyunun İçine Sokuyor(10/10)11


iOS cihazlara sahip Whatsapp kullanıcıları için güzel bir haber geldi. Zira Son WhatsApp güncellemesi Siri'yi oyunun içine sokuyor.



Facebook grubunun satın aldığı Whatsapp, grubun bir diğer uygulaması Instagramile birlikte sürekli güncelleniyor ve yeni özelliklere sahip oluyor. Eğer Facebook, Instagram veWhatsapp üçlüsünün kullanıcısıysanız sık sık gelen yeniliklere artık alışmışsınızdır. Bu üçlüden Whatsapp'ı kullananlar için bir yenilik daha geldi.Son WhatsApp güncellemesi Siri'yi oyunun içine sokuyor.



Son güncelleme ile sanal asistan Siri, Whatsapp'tangelen yeni mesajları kullanıcı için okuyabiliyor. Bunun için kullanıcıların Siri'ye mesajları okuma komutu vermesi gerekiyor. Böylelikle Siri, özellikle araç kullanırken telefon ekranına yoğunlaşamayanlar için yeni gelen mesajları okuyarak kolaylık sağlıyor.



Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için iOS 10.3ve üzeri Apple cihazlara ve Whatsapp'ın 2.17.2kodlu son sürümüne sahip olması gerekiyor. Ancak Siri'yi kullanan bu özellikten sadece iOS kullanan iPod Touch, iPhone veiPadsahiplerinin yararlanabileceğini belirtelim. Android tarafından bu özelliği Bixbyile Samsungcihazlar yakında alabilir.



Uygulamanın yeni sürümü, Siriözelliğinin yanısıra bir takım küçük değişiklikler daha içeriyor. Whatsapp'ı, telefonunuzda yüklüyse güncelleyebilir ya da App Store'denindirebilirsiniz.



Tim Cook'tan Türkçe mesaj!








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