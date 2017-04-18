

Son Viber güncellemesi ile Youtube videoları uygulama içinden izlenebiliyor. İşte güncellemenin detayları.



Piyasada birçok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Ancak kullanıcı sayısı da oldukça fazla olduğu için bu kadar farklı alternatif hayatta kalmayı başarıyor. Hatta gayet güzel özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyorlar. Bunlardan birisi de Viber. Whatsapp ve Facebook Messenger'in sahip olduğu özelliklere daha önce sahip olan uygulamaya yeni bir özellik geldi. Son Viber güncellemesi ile Youtube videolarıuygulama içinden izlenebiliyor.



Aslında başlık her şeyi anlatıyor. Akıllı telefonlarda bazı bağlantılar, eğer o telefonda yüklü uygulamaları varsa, gönderilen platformdan kendi uygulamalarına atlıyor. Bu da bazı yavaş çalışan telefonlarda zaman kaybına yol açıyor. Güncelleme sonrası Viberüzerinden mesajlaşanlar birbirlerine Youtube video bağlantısı attıklarında, bu videoları uygulama içinden izleyebilecekler.



Konuşma penceresi içinde video izleme ikonuna dokunulduğunda, duraklatma, ileri sarma ve tam ekran yapma ikonları beliriyor. Böylelikle uygulama içinden video izlemek kolaylaşıyor. Facebook'un Messengerve Instagramuygulamalarında buna benzer özellikleri bulunuyor. Uygulama içinde alınan bağlantılar, uygulama içinde açılıyor. Ancak Viberile kıyaslandığında Whatsapp'ın şimdilik böyle bir özelliği bulunmuyor.



Viber kullanıyorsanız güncellemenin uygulamaya geldiğini hatırlatalım. UygulamaiOS, Android ve PC'debulunuyor.



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