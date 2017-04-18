SON VİBER GÜNCELLEMESİ İLE YOUTUBE VİDEOLARI UYGULAMA İÇİNDEN İZLENEBİLİYOR
Son Viber güncellemesi ile Youtube videoları uygulama içinden izlenebiliyor. İşte güncellemenin detayları.
Son Viber güncellemesi ile Youtube videoları uygulama içinden izlenebiliyor. İşte güncellemenin detayları.
Piyasada birçok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Ancak kullanıcı sayısı da oldukça fazla olduğu için bu kadar farklı alternatif hayatta kalmayı başarıyor. Hatta gayet güzel özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyorlar. Bunlardan birisi de Viber. Whatsapp ve Facebook Messenger'in sahip olduğu özelliklere daha önce sahip olan uygulamaya yeni bir özellik geldi. Son Viber güncellemesi ile Youtube videolarıuygulama içinden izlenebiliyor.
Aslında başlık her şeyi anlatıyor. Akıllı telefonlarda bazı bağlantılar, eğer o telefonda yüklü uygulamaları varsa, gönderilen platformdan kendi uygulamalarına atlıyor. Bu da bazı yavaş çalışan telefonlarda zaman kaybına yol açıyor. Güncelleme sonrası Viberüzerinden mesajlaşanlar birbirlerine Youtube video bağlantısı attıklarında, bu videoları uygulama içinden izleyebilecekler.
Konuşma penceresi içinde video izleme ikonuna dokunulduğunda, duraklatma, ileri sarma ve tam ekran yapma ikonları beliriyor. Böylelikle uygulama içinden video izlemek kolaylaşıyor. Facebook'un Messengerve Instagramuygulamalarında buna benzer özellikleri bulunuyor. Uygulama içinde alınan bağlantılar, uygulama içinde açılıyor. Ancak Viberile kıyaslandığında Whatsapp'ın şimdilik böyle bir özelliği bulunmuyor.
Viber kullanıyorsanız güncellemenin uygulamaya geldiğini hatırlatalım. UygulamaiOS, Android ve PC'debulunuyor.
Yeni Resident Evil oyunu, Resident Evil 7'den farklı olabilir
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar