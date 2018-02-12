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Son veriler açıklandı! İstanbul'da terör olayları dibe vurdu

SON VERİLER AÇIKLANDI! İSTANBUL'DA TERÖR OLAYLARI DİBE VURDU

İstanbul'da 2016 yılında 690 terör olayı meydana gelirken, emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu bu sayı 2017'de yüzde 58 azalarak 289'a indi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Son Veriler Açıklandı! İstanbul'da Terör Olayları Dibe Vurdu(8/10)4

İstanbul'da polis ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde, 2016 yılında 690 terör olayı meydana gelirken, 2017'de yüzde 58 azalarak 289'a indi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE 623 TERÖR OLAYI

2016'da İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 623 terör olayı meydana geldi. Aynı yıl polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik 273 operasyonda 9 bin 674 kişi yakalanırken, bunlardan 5 bin 10'u tutuklandı. Geçen yıl ise İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 144 terör olayı gerçekleşti. Bu dönemde polisin düzenlediği 383 operasyonda gözaltına alınan 5 bin 358 kişiden 2 bin 207'sinin tutuklanmasına karar verildi.

JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 145 TERÖR OLAYI

İstanbul'da 2016 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde ise 67 terör olayı yaşandı. 2016'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen 3 operasyonda 41 kişi yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı. 2017 yılında ise jandarma sorumluluk bölgesinde 145 terör olayı oldu. Aynı yıl jandarmanın düzenlediği 12 operasyonda gözaltına alınan 176 kişiden 48'i cezaevine konuldu.

TERÖR OLAYLARI YÜZDE 58 AZALDI

Bu verilere göre, İstanbul'da 2016 yılında polis ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 690 terör olayı meydana gelirken, 2017'de bu sayı 289'a indi. Buna göre, İstanbul'daki terör olayları 2017'de, 2016'ya oranla yüzde 58 azaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2016'da düzenlenen 276 operasyonda yakalanan 9 bin 715 şüpheliden 5 bin 13'ü, 2017'de gerçekleştirilen 395 operasyonda ise gözaltına alınan 5 bin 534 şüpheliden 2 bin 255'i tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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