SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK
Fransa deplasmanında Beşiktaş'ın tek golünü atan Babel, rövanş için iddialı konuştu.
Fransa deplasmanında Beşiktaş'ın tek golünü atan Babel, rövanş için iddialı konuştu: "Deplasmanda attığımız gol önemli. Biz durumumuzu ve skoru korumak için çok çalıştık. Ama maçın son bölümünde iki gol yemek can sıkıcı. Bu maçın evimizde oynayacağımız bir perdesi daha var. Son sözümüzü söylemedik. Burası Avrupa ligi çeyrek finali. Gel gitler olabilir. Biz kazanırken de bir takımız, kaybederken de.. Turu geçeceğiz" dedi.
kaynak:sabah
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