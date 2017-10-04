Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında "Son sözümü Ankara'da söyleyeceğim" diyen Erdoğan'ın o dönemki yaveri Ali Yazıcı 18 yıl hapis cezası aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ceza yağdı. 34 sanık 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki yaveri Ali Yazıcı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"SON SÖZÜMÜ ANKARA'DA SÖYLEYECEĞİM"

Cezaların açıklanmasından önce bugün sanıklara son sözleri de soruldu. Yazıcı sıra kendisine geldiğinde son sözünü Ankara'da söyleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son sözümü Ankara'daki çatı davada söyleyeceğim. Şu anda konuşmayacağım."

18 YIL HAPİS

Son sözlerin ardından mahkeme sanıkların cezalarını açıkladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki yaveri Ali Yazıcı, 18 yıl hapis cezası aldı.

Kaynak: haberinburada