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Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
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SON SİGARASINI İÇTİĞİ PARKTA TABANCASI İLE KAFASINA SIKIP İNTİHAR ETTİ


Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti(5/10)1

Antalya'da Seyyar tezgahlarda kitap satan ve psikolojik sorunları yüzünden bunalıma giren 40 yaşındaki Murat Gücün, Murapaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş Parkı'nda son sigarasını içtikten sonra, kurusıkıdan bozma tabancasını şakağına dayayarak herkesin gözü önünde intihar etti

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içinde yere yığılan Gücün, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kadılrıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKASI BULUNUYORDU

Çeşitli suçlardan kayıtları poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Gücün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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