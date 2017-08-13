Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

SON ŞAMPİYONUN İLK 11'İ BELLİ OLDU


Son şampiyonun ilk 11'i belli oldu
Tarih : 13 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Son Şampiyonun İlk 11'i Belli Oldu(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Maç, Beşiktaş'ın aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.



İŞTE İLK 11'LER



Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Talisca



Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Salih, Diego, Danilo, Celutska, Sakıb, Charles, Bitencourt, El Kabir, Menez, Samuel Eto'o


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Şampiyonun  İlk  11  İ  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER