SON ŞAMPİYONUN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Maç, Beşiktaş'ın aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Talisca
Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Salih, Diego, Danilo, Celutska, Sakıb, Charles, Bitencourt, El Kabir, Menez, Samuel Eto'o
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar