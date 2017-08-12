SON ŞAMPİYON CHELSEA, SEZONUN İLK MAÇINDA EVİNDE BURNLEY'E 3-2 YENİLDİ
İngiltere'de son şampiyon Chelsea, sezonun ilk maçında evinde Burnley'e 3-2 mağlup oldu. Maviler, maçı 9 kişi tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftası büyük bir heyecana tanıklık etti. Chelsea, Stamford Bridge'de ağırladığı Burnley karşısında hiç beklemediği bir mağlubiyet aldı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.
Chelsea'de Gary Cahill, 14. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Burnley, 10 kişi kalan rakibine karşı 24 ve 43. dakikada Sam Vokes ve 39. dakikada Stephen Ward'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
9 KİŞİ İLE GERİ DÖNÜYORLARDI!
Chelsea'nin yeni transferi Alvaro Morata, 69. dakikada farkı ikiye indirdi. Cesc Fabregas, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı ama buna rağmen Chelsea'nin atakları kesilmedi.
9 kişi atak oynayan Chelsea, 88. dakikada David Luiz ile skoru 3-2'ye getirdi ancak karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Burnley, nefes kesen maçta Chelsea'yi 3-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Chelsea, 18 sezonun ardından ilk kez sezona yenilgi ile başlamış oldu.
Kaynak: haberinburada
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