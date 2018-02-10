Son dönemlerde çapkınlıkları ile gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü.

" KUSURA BAKMAYIN ASFALT ÇALIŞMAM VAR"

Mehmet Ali Erbil, iş makinesinin üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 61 yaşındaki şovmen, instagram'da yayınladığı kareye, " Kusura bakmayın asfalt çalışmam var" notunu düştü.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Her yaptığı olay olan Mehmet Ali Erbil'in bu paylaşımı çok sayıda yorum ve binlerce beğeni aldı.

Kaynak: haberinburada