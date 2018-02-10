SON PAYLAŞIMI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU: İYİ DÖŞEMELER
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Mehmet Ali Erbil'in iş makinesinin üzerinde çekilmiş fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Son dönemlerde çapkınlıkları ile gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü.
" KUSURA BAKMAYIN ASFALT ÇALIŞMAM VAR"
Mehmet Ali Erbil, iş makinesinin üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 61 yaşındaki şovmen, instagram'da yayınladığı kareye, " Kusura bakmayın asfalt çalışmam var" notunu düştü.
BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Her yaptığı olay olan Mehmet Ali Erbil'in bu paylaşımı çok sayıda yorum ve binlerce beğeni aldı.
Kaynak: haberinburada
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