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Son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu: İyi döşemeler

SON PAYLAŞIMI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU: İYİ DÖŞEMELER

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Mehmet Ali Erbil'in iş makinesinin üzerinde çekilmiş fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarih : 10 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Son Paylaşımı Yorum Yağmuruna Tutuldu: İyi Döşemeler(7/10)3

Son dönemlerde çapkınlıkları ile gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü.

" KUSURA BAKMAYIN ASFALT ÇALIŞMAM VAR"

Mehmet Ali Erbil, iş makinesinin üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 61 yaşındaki şovmen, instagram'da yayınladığı kareye, " Kusura bakmayın asfalt çalışmam var" notunu düştü.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Her yaptığı olay olan Mehmet Ali Erbil'in bu paylaşımı çok sayıda yorum ve binlerce beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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