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son mevsim geçişlerine dikkat aşı yapılmalı !

SON MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT AŞI YAPILMALI !

MUĞLA İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, akciğer, böbrek ve şeker hastalığı olan kişilerin mevsim geçiş dönemlerinde dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Doktor kontrolünde zatürree aşısı da yapılmalıdır" dedi.

Tarih : 03 Ekim 2015, 10:45
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Yazdan çıkan bünyelerin serinleyen havalara uyum sağlamakta zorlandığını ifade eden Müdür Dr. Mustafa Ceyhan, "Bu dönemde hastalıklardan korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçer.Bunun için atılması gereken en önemli adım dengeli ve düzenli beslenmektir. Havaların soğuması, okulların açılması ve toplu taşıma araçları gibi kapalı mekanlarda geçirilen zamanın uzaması, özellikle nezle grip gibi hastalıkların bulaşma ve görülme sıklığını giderek artırabilir. İnsan vücudunun ısı değişimlerine uyum sağlaması için 2-4 hafta gibi bir süreye ihtiyacı vardır. Havaların aniden ısınıp soğuması ile ortaya çıkan kısa süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaştırmaktadır. Bu durum, vücudun strese girip savunma sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Hem kolay bulaşması hem de vücudun hassaslaşması özellikle sonbahar- kış döneminde görülen gribal salgınlara yakalamayı da kolaylaştırmaktadır. Bu durum kronik rahatsızlıkları olan hastalarda daha sık görülmektedir" dedi.








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