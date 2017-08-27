İngiltere Premier Lig'de geride kalan 3 haftayı da mağlubiyetle kapatan West Ham United, menajer Slaven Bilic ile yol ayrımında.

Manchester United, Southampton ve son olarak dün Newcastle United'a 3-0 kaybedilen maç, Hırvat teknik adamın tüm kredisini tüketmesine neden oldu.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

West Ham yönetiminin, yarın Slaven Bilic ile bir araya gelip, takımın taktiği ve oynadığı kötü futbolla ilgili fikir alışverişinde bulunması, hatta bu buluşmada Slaven Bilic'in kaderinin çizilmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada