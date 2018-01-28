Çukur'un Selim'i Öner Erkan'a Büyük Şok! Görenler Senden Nefret Ediyoruz Diyor
Reyting Rekorları Kıran Dizinin Başrolü: Sert Sahnelerden Haz Alıyorum
Yıllar Önceki Dansıyla Hafızalara Kazınan İsim, 2. Kez Evlendi!
Maliyeden Çatıda Üretilecek Elektriğe Destek
Rezervasyonlar Patladı! Almanlar Geri Geliyor
Son Maaşı İle 100 Tavuk Aldı, Şimdi Tüm İlçe Peşine Düştü
Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi İçin İlk Adım Atıldı
Bu Halinden Eser Kalmadı! İşte Yıldız Tilbe'nin Yeni İmajı
Beşiktaş'ın Transfer Listesindeki Yıldız Oyuncu Kulübüne Rest Çekti!
Annesine Laf Edilince Çıldırdı: İğrenç İnsan, Defol
Edinson Cavani Tarihe Geçti, Psg Fark Attı
Fatih Terim'den Maç Sonu İtirafı: Bize Yakışmadı
Galatasaray Evinde Osmanslıspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak
Gomis Gol Sevinci İle Çıkan Haberleri Yalanladı
Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi
Batuhan Karadeniz Geri Döndü!
Fatih Terim'den Ndiaye Açıklaması: Galatasaray'ın Menfaatleri Her Şeyden Önce Gelir
Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi

Son maaşı ile 100 tavuk aldı, şimdi tüm ilçe peşine düştü

SON MAAŞI İLE 100 TAVUK ALDI, ŞİMDİ TÜM İLÇE PEŞİNE DÜŞTÜ

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 ay önce son maaşı ile 100 tavuk alarak çiftlik kuran Mehmet Uysal, yaşadığı ilçeye yumurta yetiştirmekte zorlanıyor.

Tarih : 28 Ocak 2018, 02:40
Puan Ver : Son Maaşı İle 100 Tavuk Aldı, Şimdi Tüm İlçe Peşine Düştü(8/10)4

Antalya'nın Aksu İlçesi Macun Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otellerden kış aylarında sezon kapandığı için ayrıldı. Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı. Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL'ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu. Burada yaklaşık 3 aydır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, 70 bin nüfusa sahip ilçeye yumurta yetiştiremediğini kaydetti.

"HER GÜN ÇOCUKLARIM GİBİ BAKIYORUM"

Mehmet Uysal'ın hedefinde destek verilmedi durumunda çiftliğini daha da büyütme hedefi var. Öte yandan Uysal, kuş bakışı görünüme sahip bir konumda olan çiftliğinden orman ve arazi yangınlarını anında görerek itfaiyeye haber veriyor. 140 tavuğuna her gün çocuğu gibi ilgi gösteren Uysal, "Yaz aylarında otelde çalışıyordum. Son maaşıma internet üzerinden tavuk aldım. Başka bir gelirim yok. Orman içerisinde kendime küçük bir çiftlik yaptım. Kimseye zararımız da yok. Bir duman gördüm mü hemen itfaiyeye haber veriyorum. Tavuklarımın yumurtasına çok talep var. Bir alan bir daha istiyor. Bir çok kişi sıraya geçti. 24 saat ben bunların yanında duruyorum. İmkanım olmadığı için ancak bu kadar yapabildim. Destek bulursam çiftliğimi büyüteceğim" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Maaşı  İle  100  Tavuk  Aldı  Şimdi  Tüm  İlçe  Peşine  Düştü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER