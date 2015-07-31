

Olay yeri inceleme ekibinin belirlemeleri ve olay sırasında görevde olan diğer polislerin anlatımına göre, şehit polislerden Serdar Kazar, giriş merdivenlerinde arkadaşlarıyla silahlarındaki son kurşun bitinceye kadar teröristlere karşılık verdi.







Önünde uzun MP-5 otomatik silahlı nöbetçi bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne, aydınlatmanın zayıf olduğu arka bahçeden gelen teröristleri, müracaatta bulunan polisler İsa İpek ve Serdar Kazar, binaya sokmadı. Çatışmada İsa İpek ilk ateşle şehit olurken, ağır yaralanan Serdar Kazar, çatışmaktan vazgeçmeyerek teröristlerin binaya girmesine engel oldu.