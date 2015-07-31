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SON KURŞUNLARINA KADAR ASLANLAR GİBİ ÇATIŞTILAR


SON KURŞUNLARINA KADAR ASLANLAR GİBİ ÇATIŞTILAR
Tarih : 31 Temmuz 2015, 11:37
Puan Ver : Son Kurşunlarına Kadar Aslanlar Gibi Çatıştılar(7/10)9


Olay yeri inceleme ekibinin belirlemeleri ve olay sırasında görevde olan diğer polislerin anlatımına göre, şehit polislerden Serdar Kazar, giriş merdivenlerinde arkadaşlarıyla silahlarındaki son kurşun bitinceye kadar teröristlere karşılık verdi.



Önünde uzun MP-5 otomatik silahlı nöbetçi bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne, aydınlatmanın zayıf olduğu arka bahçeden gelen teröristleri, müracaatta bulunan polisler İsa İpek ve Serdar Kazar, binaya sokmadı. Çatışmada İsa İpek ilk ateşle şehit olurken, ağır yaralanan Serdar Kazar, çatışmaktan vazgeçmeyerek teröristlerin binaya girmesine engel oldu.








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