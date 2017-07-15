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SON KHK'DA DİKKAT ÇEKEN DETAY: CEZAEVLERİNDE FETÖ TEMİZLİĞİ


Son KHK'da dikkat çeken detay: Cezaevlerinde FETÖ temizliği
Tarih : 15 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Son Khk'da Dikkat Çeken Detay: Cezaevlerinde Fetö Temizliği(10/10)6

Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu. Yüzlerce infaz koruma memuru ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.



FETÖ'CÜLERİN KALDIĞI CEZAEVLERİNİN MÜDÜRLERİ DE VAR



İhraç edilenler arasında FETÖ ve diğer terör suçlularının da tutulduğu yüksek güvenlikli F tipi ve kapalı cezaevi müdürleri de var. Yine ihraç edilen cezaevi personelleri arasında kurum içi ve kurumun diğer adli birimlerle yazışmalarını yapan birçok katip de var.



İşte o personelin isimleri ve görev yaptıkları cezaevlerinin tam listesi:



1- ARZU ÇEKİÇ - İskenderun F TİPİ KAPALI CEZAEVİ



2- AYŞE ERMİŞ - Erzurum AÇIK CEZAEVİ



3- CEM ERARSLAN - Artvin KAPALI CEZAEVİ



4- CİHANGİR ÇEKİÇ- İSKENDERUN M TİPİ KAPALI CEZAEVİ



5- CÜNEYT ARVAS - Bitlis AÇIK CEZAEVİ



6- DENiZ SALGIRTAY -Bursa E TİPİ KAPALI CEZAEVİ



7- EMİNE ÖZEV - Antalya E TİPİ KAPALI CEZAEVİ



8- ENGİN Sakarya - Çarşamba A TİPİ KAPALI CEZAEVİ



9- FATİH AŞUR - İzmir 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ



10- FATMA ÖVET KOÇ - Burhaniye T AÇIK TİPİ KAPALI CEZAEVİ



11- FEVZI SERBES - Bingöl M TİPİ KAPALI CEZAEVİ



12- HACI YUSUF ÇATAN - İskenderun T TİPİ KAPALI CEZAEVİ



13- HAKAN TOKMAK - Erzurum AÇIK CEZAEVİ



14- HALIL IBRAHIM YILDIRIM -Şanlıurfa 1 NOLUTTİPİ KAPALI CEZAEVİ



15- HARUN YLMAZ - Yozgat E TİPİ KAPALI CEZAEVİ



16-HASAN KÖROĞLU - Oltu T TİPİ KAPALI CEZAEVİ



17- İBRAHİM KÜÇÜKTAĞ - Kayseri KAPALI CEZAEVİ



18- İDRİS BAYŞU - Siverek T TİPİ KAPALI CEZAEVİ



19- iRFAN YAZICI - Van F TİPİ YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ



20- KENAN AYVENLİ - Ağrı M TİPİ KAPALI CEZAEVİ



21- MURAT ERSOY - Van YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ



22- MUSTAFA ASLAN - Adana E TİPİ KAPALI CEZAEVİ



23- MUSTAFA KILIÇ - Doğubayazıt A2 TİPİ KAPALI CEZAEVİ



24- NACIYE KURT - Bursa E TİPİ KAPALI CEZAEVİ



25- ÖMER BERŞE- Kırıkhan AÇIK CEZAEVİ



26- ÖMER ÖZCAN - Gemlik AÇIK CEZAEVİ



27- ÖZCAN UYSAL - Menemen İ TİPİ KAPALI CEZAEVİ



28- Ramazan ÖRS - İzmirAÇIK CEZAEVİ



29- SAİT ŞİRİN - Bergama M TİPİ KAPALI CEZAEVİ



30- SEÇİL SELDA ALKAN - Sincan KADIN KAPALI CEZAEVİ



31- SELİM KILINÇ- Ordu E TİPİ KAPALI CEZAEVİ



32- SERDAR PAÇ - Şanlıurfa 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ



33- TÜLAY DAL - İskenderun M TİPİ KAPALI CEZAEVİ



34- ÜMİT ERMİŞ- Erzurum H TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ



35- YAKUP GUVERCIN - Ağrı M TİPİ KAPALI CEZAEVİ



36 -YAVUZ AKPINAR - Ardahan T TIPI KAPALI CEZAEVİ


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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