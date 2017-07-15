Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu. Yüzlerce infaz koruma memuru ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.

FETÖ'CÜLERİN KALDIĞI CEZAEVLERİNİN MÜDÜRLERİ DE VAR

İhraç edilenler arasında FETÖ ve diğer terör suçlularının da tutulduğu yüksek güvenlikli F tipi ve kapalı cezaevi müdürleri de var. Yine ihraç edilen cezaevi personelleri arasında kurum içi ve kurumun diğer adli birimlerle yazışmalarını yapan birçok katip de var.

İşte o personelin isimleri ve görev yaptıkları cezaevlerinin tam listesi:

1- ARZU ÇEKİÇ - İskenderun F TİPİ KAPALI CEZAEVİ

2- AYŞE ERMİŞ - Erzurum AÇIK CEZAEVİ

3- CEM ERARSLAN - Artvin KAPALI CEZAEVİ

4- CİHANGİR ÇEKİÇ- İSKENDERUN M TİPİ KAPALI CEZAEVİ

5- CÜNEYT ARVAS - Bitlis AÇIK CEZAEVİ

6- DENiZ SALGIRTAY -Bursa E TİPİ KAPALI CEZAEVİ

7- EMİNE ÖZEV - Antalya E TİPİ KAPALI CEZAEVİ

8- ENGİN Sakarya - Çarşamba A TİPİ KAPALI CEZAEVİ

9- FATİH AŞUR - İzmir 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ

10- FATMA ÖVET KOÇ - Burhaniye T AÇIK TİPİ KAPALI CEZAEVİ

11- FEVZI SERBES - Bingöl M TİPİ KAPALI CEZAEVİ

12- HACI YUSUF ÇATAN - İskenderun T TİPİ KAPALI CEZAEVİ

13- HAKAN TOKMAK - Erzurum AÇIK CEZAEVİ

14- HALIL IBRAHIM YILDIRIM -Şanlıurfa 1 NOLUTTİPİ KAPALI CEZAEVİ

15- HARUN YLMAZ - Yozgat E TİPİ KAPALI CEZAEVİ

16-HASAN KÖROĞLU - Oltu T TİPİ KAPALI CEZAEVİ

17- İBRAHİM KÜÇÜKTAĞ - Kayseri KAPALI CEZAEVİ

18- İDRİS BAYŞU - Siverek T TİPİ KAPALI CEZAEVİ

19- iRFAN YAZICI - Van F TİPİ YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ

20- KENAN AYVENLİ - Ağrı M TİPİ KAPALI CEZAEVİ

21- MURAT ERSOY - Van YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ

22- MUSTAFA ASLAN - Adana E TİPİ KAPALI CEZAEVİ

23- MUSTAFA KILIÇ - Doğubayazıt A2 TİPİ KAPALI CEZAEVİ

24- NACIYE KURT - Bursa E TİPİ KAPALI CEZAEVİ

25- ÖMER BERŞE- Kırıkhan AÇIK CEZAEVİ

26- ÖMER ÖZCAN - Gemlik AÇIK CEZAEVİ

27- ÖZCAN UYSAL - Menemen İ TİPİ KAPALI CEZAEVİ

28- Ramazan ÖRS - İzmirAÇIK CEZAEVİ

29- SAİT ŞİRİN - Bergama M TİPİ KAPALI CEZAEVİ

30- SEÇİL SELDA ALKAN - Sincan KADIN KAPALI CEZAEVİ

31- SELİM KILINÇ- Ordu E TİPİ KAPALI CEZAEVİ

32- SERDAR PAÇ - Şanlıurfa 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ

33- TÜLAY DAL - İskenderun M TİPİ KAPALI CEZAEVİ

34- ÜMİT ERMİŞ- Erzurum H TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ

35- YAKUP GUVERCIN - Ağrı M TİPİ KAPALI CEZAEVİ

36 -YAVUZ AKPINAR - Ardahan T TIPI KAPALI CEZAEVİ

Kaynak: haberinburada