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Son İsteği Olan Buzlu İçecek, Ülkenin Diğer Ucundan Eline Ulaştı

SON İSTEĞİ OLAN BUZLU İÇECEK, ÜLKENİN DİĞER UCUNDAN ELİNE ULAŞTI

ABD'nin Ohio eyaletinde bir restoran, yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir hastaneye milkshake ulaştırarak ölüm döşeğinde bir kadının son isteğini yerine getirdi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Son İsteği Olan Buzlu İçecek, Ülkenin Diğer Ucundan Eline Ulaştı(8/10)4

Yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle son günlerini Washington'da bir hastanede geçiren Emily Pomeranz, doğduğu kasabadaki bir restoranın kahveli ve çikolata karışımlı milkshake'ine özlemini dile getiriyordu.

ARKADAŞI, SON İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN RESTORANA E-POSTA ATTI

Kadının yakın arkadaşı Sam Klein, bu siparişi ayarlayabilmek için Ohio eyaletindeki Tommy's isimli restorana bir e-posta gönderdi. Klein, birkaç gün sonra restoranın sahibi Tommy Fello'dan bir telefon aldı.

123 DOLAR ÖDEYEREK İÇECEĞİ OHİO'DAN WASHİNGTON'A KARGOLADI

"Merak etmeyin, bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulacağız" diyerek telefonu kapatan Fello, olayın iç yüzünü "Açıkçası bunu gerçekleştirebileceğimizden emin değildim" diye anlatıyor.47 yıldır aynı restoranı işleten Tommy Fello, içeceği kuru buza koydu ve 123 Dolar (434TL) tutarındaki ücreti de ödeyerek 600 kilometre uzaklıktaki hastaneye "hızlı teslim" kargoladı.

ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN ÖNCE SON ARZUSUNA KAVUŞTU

İçecek Pomeranz'ın geçen Cuma günü ölümünden 4 gün önce hastane odasına ulaştı.O anlar çekilen bir fotoğrafla da ölümsüzleştirildi. 50 yaşındaki Emily Pomeranz'ın milkshake'inden yudum alırken çok mutlu olduğunu anlatan Sam Klein, kaybettiği arkadaşı hakkında şunları da söyledi:

"Emily'nin şu an bizimle olmasa bile, bu hikayenin duyulması nedeniyle insanları iyi hissettirdiği için mutlu olacağına eminim"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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