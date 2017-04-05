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son gülen eczacıbaşı

SON GÜLEN ECZACIBAŞI

Ev sahibi olduğu ilk maçta yenildiği Fenerbahçe'yi rövanşta seyircisi önünde 4 sette geçen Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de...

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:34
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Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Altılı Play-Off'taki Türk derbisinde istediğini alan Eczacıbaşı VitrA oldu. Ev sahibi olduğu ilk maçta Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen turuncu-beyazlılar, dün rakibini kendi seyircisi önünde 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Eczacıbaşı, nefes kesen ilk seti 31-29 kaybetse de ikinci seti 25-14 ile hanesine yazdırdı. Brezilyalı oyuncusu Thalia'nın sağ ayak bileğinin kırılması ile moral bozukluğu yaşayan turuncu- beyazlılar, buna rağmen belki de turun kaderini belirleyen üçüncü seti 27-25 aldı. Dördüncü seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı, adını Dörtlü Finale yazdırdı.



 



kaynak:sabah








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