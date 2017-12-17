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Son gösterisinde 62'nci kattan kamera önünde yere çakıldı!

SON GÖSTERİSİNDE 62'NCİ KATTAN KAMERA ÖNÜNDE YERE ÇAKILDI!

Dünyaca ünlü Çinli akrobat Wang Yongning, son gösterisini yaparken 62 katlı gökdelenden yere çakılarak hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Aralık 2017, 09:00
Puan Ver : Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!(6/10)2

Yaptığı korkusuz gösterilerle takipçilerinin beğenisini kazanan Wang Yongning, son gösterisinde feci şekilde can verdi.

SON GÖSTERİSİNİ 8 KASIM'DA YAPMIŞTI

Yüksek binalarda yaptığı riskli hareketlerle Çin'de fenomen haline gelen "korkusuz" lakaplı 26 yaşındaki Wang Yongning'in sosyal medyada 1 aydan fazla zamandır paylaşım yapmaması, 1 milyondan fazla takipçisini meraklandırdı. Son paylaşımı ise 8 Kasım'da yapılmıştı.

62'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Bunun üzerine arkadaşları geçtiğimiz günlerde Wang'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Wang, Changsha'daki 62 katlı Huayuan gökdeleninden düşerek hayatını kaybetmiş, bedeni ise ertesi gün bulunmuştu.

"PARAYA İHTİYACI VARDI"

Amcası bir gazeteye, Wang'ın kız arkadaşına evlenme teklif etmek istediğini, düğün için ve hasta annesinin tedavi masrafları için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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