SON EUROLEAGUE ŞAMPİYONU FENERBAHÇE, UNİCAJA MALAGA'YA 68-67 MAĞLUP OLDU
Son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Eurocup şampiyonu Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 yenilerek Euroleague'e mağlubiyetle başladı.
Euroleague ilk hafta maçında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, geçen yıl Eurocup'ı müzesine götüren Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 mağlup oldu.
Palacio de Deportes José María Martín Carpena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 20-20'lik eşitlikle sonuçlandı.
2'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe, devreye 41-36'lık skorla 5 sayı önde girdi.
3'üncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, son periyot önce 7 sayılık üstünlük yakaladı: 50-57.
Son periyotta seyircisinin de desteğiyle savunmada iyi bir performans gösteren Unicaja Malaga, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 10 sayıda tutarken, rakip potaya 18 sayı gönderdi.
MAÇ SON SANİYEDE GİTTİ
Mücadelenin son 6 saniyesinde Kostas Sloukas ile son topu kullanan Fenerbahçe, bu hücumdan sayı bulamayınca İspanya ekibi Unicaja Malaga, sahadan 68-67 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 15 sayıyla Fenerbahçe'den Kostas Sloukas olurken, Unicaja Malagalı Giorgi Shermadini 12 sayı üretti.
Kaynak: haberinburada
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