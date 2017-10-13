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Son Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe, Unicaja Malaga'ya 68-67 Mağlup Oldu
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Son Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe, Unicaja Malaga'ya 68-67 Mağlup Oldu

SON EUROLEAGUE ŞAMPİYONU FENERBAHÇE, UNİCAJA MALAGA'YA 68-67 MAĞLUP OLDU

Son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Eurocup şampiyonu Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 yenilerek Euroleague'e mağlubiyetle başladı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 01:10
Puan Ver : Son Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe, Unicaja Malaga'ya 68-67 Mağlup Oldu(10/10)6

Euroleague ilk hafta maçında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, geçen yıl Eurocup'ı müzesine götüren Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 mağlup oldu.

Palacio de Deportes José María Martín Carpena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 20-20'lik eşitlikle sonuçlandı.

2'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe, devreye 41-36'lık skorla 5 sayı önde girdi.

3'üncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, son periyot önce 7 sayılık üstünlük yakaladı: 50-57.

Son periyotta seyircisinin de desteğiyle savunmada iyi bir performans gösteren Unicaja Malaga, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 10 sayıda tutarken, rakip potaya 18 sayı gönderdi.

MAÇ SON SANİYEDE GİTTİ

Mücadelenin son 6 saniyesinde Kostas Sloukas ile son topu kullanan Fenerbahçe, bu hücumdan sayı bulamayınca İspanya ekibi Unicaja Malaga, sahadan 68-67 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 15 sayıyla Fenerbahçe'den Kostas Sloukas olurken, Unicaja Malagalı Giorgi Shermadini 12 sayı üretti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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