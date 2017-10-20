THY EuroLeague'deki temsilcimiz, son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milan'ı 86-92'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE MAÇA İYİ BAŞLADI

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İtalya deplasmanında Milan karşısında maça Guduric'in basketleriyle başlasa da Milan Amath M'Baye ile bulduğu üçlüklerle temsilcimize cevap verdi. M'Baye ile ilk beş dakikalık bölümde üç adet üçlük bulan Milan'a Datome ve Sloukas'ın üçlükleriyle cevap veren temsilcimiz ilk beş dakikalık bölümü 10-12 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde İtalyan oyuncuları Datome ve Melli ile etkili olan Fenerbahçe'nin karşısında Milan, eski Fenerbahçeli Goudelock'ı devreye sokmayı başardı. Wanamaker ile de çeyreğin sonunda sayılar bulan Fenerbahçe çeyreği 21-23 önde tamamladı.

İLK YARI MİLAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

İkinci çeyrekte Milan, Goudelock'ı etkin kullanarak çeyreğe başladı. Periyodun ilk üç dakikalık bölümü 27-27 eşitlikle geçildi. Çeyreğin bitimine 5:46 kala Milan, Gudaitis ile serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 29-27 öne geçti ve Zeljko Obradovic'in molası geldi. Moladan Datome'nin basketi ile dönen Fenerbahçe 29-29 eşitliği yakalayarak ilk beş dakikayı geçse de tanıdık isimler Micov ve Bertans'tan gelen basketler sonrası 4:10 kala Milan, 34-29 üstünlüğü yakalayınca Obradovic'ten bir mola daha geldi. İkinci molanın ardından Fenerbahçe, Jason Thompson'ı pota altında kullanarak etkinlik sağlamayı başardı. Son bölümde Milan, serbest atış çizgisinden basketler bulsa da Thompson ve Wanamaker ile basketler bulan temsilcimiz, Milan karşısında farkı azaltarak ilk yarıyı 38-37 geride kapattı.

İlk yarı sonunda Olimpia Milan'da Andrew Goudelock ve Amath M'Baye 9'ar sayıyla takımlarının en skorer isimleri konumundalar.

Fenerbahçe Doğuş'ta ise İtalyan oyuncu Luigi Datome 9 sayıyla en skorer isim olurken Jason Thompson ve Brad Wanamaker da 6'şar sayı ürettiler.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA FENERBAHÇE BASKISINI ARTIRDI

Milan karşısında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş üçüncü çeyreğe Jason Thompson'ın basketleriyle başladı. Fakat rakibini fazlasıyla serbest atış çizgisine getirse de temsilcimiz, Sloukas'tan da gelen üçlükle ilk beş dakikalık bölümü 48-52 üstünlük ile geçti. Kalan bölümde Sloukas liderliğinde Fenerbahçe farkı arttırmayı başardı. Çeyrek temsilcimizin 54-64 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Son çeyreğin başında Milan, yaptığı 4-0'lık başlangıçla farkı 6 sayıya indirdi. Milan, Bertans'ın basketleriyle etkinlik sağlasa da Wanamaker'dan bulduğu üçlük isabetiyle temsilcimiz son beş dakikalık bölüme 64-72 önde girmeyi başardı. Fakat kalan bölümde Bertans ve M'Baye ile üçlükler bulan Milan karşısında Fenerbahçe hücumda yaptığı hatalarla farkın azalmasına imkan tanıdı. Maçın bitimine 1:18 kala Milan, farkı 2 sayıya kadar indirdi. O anın ardından Obradovic molayı aldı ve mola dönüşü Fenerbahçe Melli ile basketi buldu ve Milan'ın yaptığı faul ile çizgide de hata yapmayan Melli, farkı tekrar 5 sayıya çıkardı. Hücumda üst üste hatalar yapan Fenerbahçe karşısında Olimpia Milan, Micov ile 7.8 saniye kala üçlüğü bularak skoru 80-80'e getirdi. Karşılaşma uzatmalara gitti.

WANAMAKER'İN ETKİLİ OYUNU MAÇI KAZANDIRDI

Maç genelinde çok etkili olamayan James Nunnally'nin uzatma periyodunda attığı üçlük, Brad Wanamaker'ın basket faul ile bulduğu sayılar uzatma periyodunun bitimine 1:56 kala skoru 84-90'a getirdi. Wanamaker ile kritik basketler bulan Fenerbahçe, uzatma periyodu sonunda karşılaşmayı 86-92 kazanmayı başardı.

FENERBAHÇELİ KOSTAS SLOUKAS MAÇIN EN ETKİLİ İSMİ OLDU

AX Olimpia Milan'da Amath M'Baye 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken tanıdık isimler Vladimir Micov ve Jordan Theodore da maçı 15 sayıyla tamamladılar.

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'ta Kostas Sloukas 17 sayı, 9 asist ile karşılaşmanın en etkili ismi olurken Datome ve Wanamaker da 16'şar sayıyla oynadılar. Sezona istenilen şekilde başlamayan Nicolo Melli de eski takımına karşı 15 sayıyla oynadı.

Kaynak: haberinburada