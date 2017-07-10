"SON DURAĞIM" DEDİĞİ SEVGİLİSİ, İŞ ADAMI YURDAL SERT'İ TERK ETTİ
Bir dönem İvana Sert ile yaptığı evlilikle adını duyuran iş adamı Yurdal Sert'i "Benim için son durak, en son aşkım" dediği Belaruslu model terk etti.
Ünlü iş adamı Yurdal Sert, 2013 yılında İvana Sert'den boşandıktan sonra hep Rus mankenlerle flört etti. Sert, en son Tatiana Tereschuk ile aşk yaşıyordu.
"BENİM İÇİN SON DURAK" DEMİŞTİ
Posta'da yer alan habere göre; "Tatiana benim için son durak, en son aşkım. Evlenmeyi düşünüyorum" diyen Yurdal Sert ile Belaruslu model ayrıldı.
BELARUS'TAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Yurdal Sert'in, Tatiana ile barışmak için Belarus'a kadar gittiği, ama seksi mankeni ikna edemediği öne sürüldü.
İkili tatilde böyle görüntülenmişti;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı
- Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler
- 4 Yılda 22 Ameliyat Oldu: Tek İsteği Çocuklarının Büyüdüğünü Görmek
- Mahkeme Salonuna Kadar Sırıta Sırıta Geldiler
- Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
EKONOMİ HABERLERİ
- İnternetten İzlediği Videodan Etkilenerek Tayland Usulü Dondurma Üretti
- Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
- Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı
- Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor
- Bakan Albayrak: 11 Milyar Metreküplük Doğalgaz Kapasitesine Ulaşacağız
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
- Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı
- Gaziantepspor, Takım Kaptanı Elyasa Süme'yi Şike Yapmakla Suçladı
- Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
- Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
DÜNYA HABERLERİ
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
- Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
- Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar