SON DİLEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİKTEN 5 GÜN SONRA ÖLDÜ
ABD'li “Star Wars” tutkunu kanser hastası Daniel Fleetwood, son dileğini gerçekleştirdikten 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Fleetwood, “Star Wars” serisinin yedinci filmi “Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor”u (Star Wars - The Force Awakens) seyretme şansına ulaşan ilk seyirciydi.
Tüm dünyada 17 Aralık'ta gösterime girecek filmi ölmeden önce seyretmek için internette kampanya başlatan 32 yaşındaki Fleetwood'un isteği yönetmen J.J. Abrams tarafından kabul edilmişti. Filmin montajlanmış halini herkesten önce izleyen Fleetwood, Abrams ile telefonda görüşerek sohbet de etmişti.
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