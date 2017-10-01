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SON DİLEĞİ GERÇEK OLAN TARAFTAR, DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ


Son dileği gerçek olan taraftar, dün gece hayatını kaybetti
Tarih : 01 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Son Dileği Gerçek Olan Taraftar, Dün Gece Hayatını Kaybetti(8/10)4

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Ahmet Güven'in, Kadıköy'de maç izleme hayali Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığı Özel Kalemi Ramazan Arslantaş'ın girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik sayesinde gerçekleşmişti.

DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını izleyen Güven, sarı lacivertlilerin 2-1 kazanmasıyla sevinmiş ve evine mutlu dönmüştü.

Akciğer kanseri ve diyaliz hastası olan 37 yaşındaki Ahmet Güven dün akşam hayata gözlerini yumdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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