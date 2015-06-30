

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde en yoğun sezonun her yıl 15 Mayıs-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu yıl sezon, sektör için kötü başladı. 15 Mayıs itibarıyla tatil sezonunun açılması gerekiyordu ancak genel seçimler, üniversiteye giriş sınavı, Ramazan ve havaların yağışlı olması dolayısıyla sezon 15 Temmuz-15 Eylül arasında gerçekleşecek. Okulların açılmasıyla da sezon sona erecek. Tatil sezonu bu yıl iki aya sıkıştı" diye konuştu.











Ramazan Bayramı'nın 16-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceğini anımsatan Erdoğan, "Bayram dolayısıyla yolculuklar 10 Temmuz'da başlıyor. Yoğun talep nedeniyle bayrama sayılı günler kala otobüs biletlerinin büyük kısmı tükendi. Tükenen otobüs biletlerinin güzergahları ağırlıklı olarak tatil yörelerine" dedi.







Türkiye genelinde 349 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini belirten Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı tarafından B2 ve D2 yetki belgeli otobüslere izin verilmesi için başvuruda bulunduklarını, iznin çıkmasıyla bayram süresince yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet vereceklerini anlattı. Erdoğan, bu sayede vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçileceğini ifade etti.







"Bilet fiyatlarında artış yok"







Bakanlık izninin alınması durumunda yaklaşık 2 bin otobüsün daha devreye gireceğini dile getiren Erdoğan, bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini istedi. Korsan biletlere karşı da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüs firmalarından bilet alsın" diye konuştu.







Erdoğan, tatil dönüşünde bilet sıkıntısı yaşamamaları için de biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını önerdi. Bilet fiyatlarına zamlı tarife uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bilet fiyatlarında değişiklik yok. Firmaların yüzde 30'a varan oranlarda indirim yapma imkanı var ancak bunu tatil sezonlarında uygulamıyorlar. Bu nedenle bilet fiyatlarına zam yapılmış gibi algılanıyor" ifadelerini kullandı.







Erdoğan, bayram dolayısıyla yollarda yoğun trafik akışı olacağını anımsatarak, yolculara, otobüslerde emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu.