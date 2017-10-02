Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bakanlar Kurulu'nda yüzde 40'lık MTV zammıyla ilgili artışın aşağı çekilme kararı alındı." dedi.

AŞAĞI ÇEKİLME KARARI ALINDI

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin sorusunu yanıtladı. MTV zammıyla ilgili gelen soruya ise Bozdağ'dan "Bakanlar Kurulu'nda yüzde 40'lık MTV zammıyla ilgili artışın aşağı çekilme kararı alındı." cevabı geldi.

"MALİYE BAKANIMIZA GÖREV VERİLDİ"

İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili sözleri:

Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı bir değerlendirme oldu. Tüm bunlar Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Maliye Bakanımız Naci Ağbal beye görev verdi.

FRANSA'DAKİ YANGINA KINAMA

Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:

(Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangın) Bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı, kundaklamayı da şiddetle ve nefretle kınadığımızı açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini, yaşadığımız bu acı hadiseler göstermektedir.

"ABD HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

(Las Vegas'taki silahlı saldırı) Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak ABD ile her türlü şiddet, saldırı ve terör konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz.

Kaynak: haberinburada